GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Kızının organlarıyla hayata tutunanlar, Anneler Günü'nde Emine Kurnaz'ı unutmadı

Kızının organlarıyla hayata tutunanlar, Anneler Günü'nde Emine Kurnaz'ı unutmadı
TÜRKİYE
53 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
Antalya'da geçen yıl meydana gelen trafik kazasında oğlunu kaybeden, ağır yaralanan kızının ise bir süre sonra beyin ölümü gerçekleşince bağışladığı organları ile 6 kişiye umut olan Emine Kurnaz, nakille sağlığına kavuşanların Anneler Günü'nde aramasıyla mutlu oldu.
Kızının organlarıyla hayata tutunanlar, Anneler Günü'nde Emine Kurnaz'ı unutmadı

- Antalya'da geçen yıl trafik kazasında oğlu ile kızını kaybeden ve organ bağışı ile 6 kişiye umut olan Emine Kurnaz'ı, nakille sağlığına kavuşanlar Anneler Günü'nde unutmadı
- Çocuklarını kaybettikten sonraki ilk Anneler Günü'nü yaşayan Kurnaz:
"Böbreklerin nakledildiği Trabzon'daki ve Van'daki çocuklar aradı. Kızımın kalbinin attığı İstanbul'da yaşayan çocuğum da hediye olarak çiçek göndermiş"

- Antalya'da geçen yıl meydana gelen trafik kazasında oğlunu kaybeden, ağır yaralanan kızının ise bir süre sonra beyin ölümü gerçekleşince bağışladığı organları ile 6 kişiye umut olan Emine Kurnaz, nakille sağlığına kavuşanların Anneler Günü'nde aramasıyla mutlu oldu.
Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, beraberindeki bazı kurum müdürleriyle Anneler Günü dolayısıyla ilçedeki şehit anneleri ve 100 yaş üzerindeki anneleri ziyaret etti.
Kaymakam Kurdoğlu ve beraberindekiler, geçen yıl meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ayşe ve Okay Kurnaz kardeşlerin annesi Emine Kurnaz'ı da unutmadı.

Kurdoğlu, yalnız yaşayan Emine Kurnaz'ı, kızının nakledilen kalbiyle hayata tutunan kişiyle telefonda görüştürdü. 
Görüşme sırasında duygulu anlar yaşayan Kurnaz, "Çocuklarım yanıma gelemiyor, ben çocuklarımın yanına gittim ancak ne mutlu bana ki sizler hatırlayıp aradınız. Çok mutlu oldum. Artık benim çocuklarım yok. Siz benim evladım olun, kardeşim olun." ifadesini kullandı. 
- Çocuklarından sonraki ilk Anneler Günü
Kurnaz, ziyareti takip eden gazetecilere yaptığı açıklamada ise çocuklarının hayatını kaybettiği gün organ bağışı kararını vermekte zorlandığını söyledi.

Nakil yapılanlardan bazılarını tanıdığını vurgulayan kurnaz, şöyle konuştu:
"Çok zor karar verdim ama iyi ki de bağışlamışım. Karaciğerinin bir parçasını Şanlıurfa'da 3 yaşındaki Ayşe'ye nakletmişler. Ayşe rahmetli kızımın da adıydı. 'Kendi kızımı gelin edemedin ama inşallah onun düğününün olduğu gün gidip o mutluluğu onda tadarım' demiştim ama olmadı. Maalesef küçük Ayşe başka rahatsızlığı nedeniyle yaşama tutunamadı. Bugün çocuklarımı kaybettikten sonraki ilk Anneler Günü. Böbreklerin nakledildiği Trabzon'daki ve Van'daki çocuklar aradı. Kızımın kalbinin attığı İstanbul'da yaşayan çocuğum da hediye olarak çiçek göndermiş." 

- Yeni hayatlara umut olsunlar diye organları bağışladı
Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'nde, 27 Eylül 2019'da motosiklet ile servis midibüsü çarpışmış, motosikletteki Okay Kurnaz yaşamını yitirmiş, kardeşi Ayşe Kurnaz ise ağır yaralanmıştı. Kazadan yaklaşık 40 gün önce eşini kalp krizi sonucu kaybeden Emine Kurnaz, beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki kızı Ayşe'nin organlarını "Bu dünyada çocuklarımdan hiçbir şey kalmadı ama yeni hayatlara umut olsunlar." diyerek bağışlamıştı. Genç kızın organları, hastalara nakledilmişti.
 
20200510 2 42358654 54760791 Web20200510 2 42358654 54760792 Web20200510 2 42358654 54760793 Web20200510 2 42358654 54760794 Web20200510 2 42358654 54760795 Web

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da yeni nesil oyuncu bilgisayarları görücüye çıktı
Isparta'da tam 100 yaşında giren Dudu Sezgin'e doğum günü pastası
Isparta'da 65 yaş ve üzerindekiler güzel havanın keyfini çıkardı
Isparta'da müzik öğretmenleri engelli çocukların anneleri için söyledi
Isparta'daki sağlık çalışanları Anneler Günü'nü yoğun bakım ünitesinde kutladı
Burdur'daki "Türkiye'nin Maldivleri" Salda Gölü eski görüntüsüne kavuşturuldu
Son dakika haberi: 9 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yeni kararlar...
Isparta'da valilik'ten çok önemli duyuru! herkesi ilgilendiriyor!
Isparta'da o bölge için kene uyarısı! 1 kişi öldü!
Koza Tekstil'den Anneler Günü'ne özel kampanyalar!
Bakanlık'tan Çarpıcı Koronavirüs Araştırması: 100 Gün Yaşıyor
Bu illerde oturanlar dikkat! Meteorolojiden hava durumu uyarısı...
Dünyada bir ilk! Korronavirüse karşı yeni umut
Visrüsün belini kırdık sıra onda! harekete geçildi...
Telalem'den telefonlar için kablosuz elektronik ürünler
Isparta'da 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Milletvekili Özel'den ITB ziyareti... Borsa Isparta için neler yaptı?
Valilik'ten Isparta için çok önemli duyuru!
Son dakika haberi: 8 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Isparta'da 2020 yılı gül sezonu açıldı
Yeni haber: Isparta 32 spor sahaya iniyor!
Son dakika... Bakan Selçuk duyurdu: Milyonlarca emekliye müjde
Isparta haber son dakika: SDÜ Rektörü Çarıkçı'dan önemli açıklama...
Isparta karantina süreci dolan 268 kişi memleketlerine uğurlandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Talepler peş peşe telefonlar kitlendi! Vatandaşa çağrı: İptal etmeyinTalepler peş peşe telefonlar kitlendi! Vatandaşa çağrı: İptal etmeyin04 Mayıs 2020
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'in ''Anneler Günü'' mesajıIsparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'in ''Anneler Günü'' mesajı08 Mayıs 2020
İçişleri Bakanlığından 81 ile yeni genelge!İçişleri Bakanlığından 81 ile yeni genelge!04 Mayıs 2020
Isparta'da Çilek Fideleri Toprakla Buluştu 340 bin adet fide hibe edildi...Isparta'da Çilek Fideleri Toprakla Buluştu 340 bin adet fide hibe edildi...04 Mayıs 2020
Bakanlık gizli taşıyıcıların peşine düştü!Bakanlık gizli taşıyıcıların peşine düştü!04 Mayıs 2020
Sürücüler dikkat! çifte zam geldi...Sürücüler dikkat! çifte zam geldi...04 Mayıs 2020
Rektör Diler: '' iki binada güçlendirme yapılacak''Rektör Diler: '' iki binada güçlendirme yapılacak''04 Mayıs 2020
Son dakika Isparta Haber: Kuaför ve güzellik salonları açılıyor...!Son dakika Isparta Haber: Kuaför ve güzellik salonları açılıyor...!04 Mayıs 2020
Son dakika haberi: Ve Erdoğan yeni kararlar açıkladı! 7 ile seyahat yasağı kalktı...Son dakika haberi: Ve Erdoğan yeni kararlar açıkladı! 7 ile seyahat yasağı kalktı...04 Mayıs 2020
İçişleri: Kısıtlama kararına uymayan 27 bin 828 kişiye adli/idari işlem uygulandıİçişleri: Kısıtlama kararına uymayan 27 bin 828 kişiye adli/idari işlem uygulandı04 Mayıs 2020
Bakan Selçuk'tan son dakika LGS açıklamasıBakan Selçuk'tan son dakika LGS açıklaması04 Mayıs 2020
Son dakika haberi: 4 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandıSon dakika haberi: 4 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı04 Mayıs 2020
Isparta'da bir köy daha karantinaya alındıIsparta'da bir köy daha karantinaya alındı05 Mayıs 2020
Isparta'da trafik kazası! turşu yüklü kamyonet devrildiIsparta'da trafik kazası! turşu yüklü kamyonet devrildi05 Mayıs 2020
Isparta'da Valilik'ten vatandaşa önemli duyuru!Isparta'da Valilik'ten vatandaşa önemli duyuru!07 Mayıs 2020
Valilik'ten Isparta için çok önemli duyuru!Valilik'ten Isparta için çok önemli duyuru!08 Mayıs 2020
Isparta'da gelenekten geleceğe akıl ve zeka oyunları Gökceren Toys and Games'deIsparta'da gelenekten geleceğe akıl ve zeka oyunları Gökceren Toys and Games'de07 Mayıs 2020
Isparta'da 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiIsparta'da 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti09 Mayıs 2020
Son dakika haber: Isparta'da bölgede karantina süresi uzatıldıSon dakika haber: Isparta'da bölgede karantina süresi uzatıldı08 Mayıs 2020
İşte Isparta'nın koronavirüs tablosu! son durum ve rakamlar açıklandıİşte Isparta'nın koronavirüs tablosu! son durum ve rakamlar açıklandı08 Mayıs 2020