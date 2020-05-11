Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-İmes kavşaklarında yürütülen üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları Cengizhan Mahallesi katılım kolundaki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.



Ankara Çevre Otoyolu'nun Havalimanı-Bağlum kavşakları 0-1. kilometreleri ile Karapürçek-Havalimanı kavşakları 10-11. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Samsun istikametinde yan yol ve katılım kolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer kavşak kollarından devam ediyor.

Horasan-Karakurt-Sarıkamış yolunun Karakurt mevkisindeki Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması sebebiyle ulaşıma alternatif güzergahlardan izin veriliyor.



Beyşehir-Konya yolunun 4-12. kilometrelerinde yol yapım ve üstyapı onarım, Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit yapım, Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde de köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.



Seydişehir-Akseki yolunun 34-36. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 09.00-18.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Gemlik-Bursa yolunun 32-34. kilometrelerindeki köprülü kavşak çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

