Jandarma Teşkilatının 182. Kuruluş Yıl Dönümü Nedeniyle Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN'a Nezaket ZiyaretiJandarma Teşkilatının 182. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle İlçe Jandarma Komutanı Muttalip İBİŞ öncülüğündeki heyet, Sayın Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN’ı makamında nezaket ziyaretinde bulundular.Akabinde Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN İlçe Jandarma komutanlığını ziyaret etti. Görevli personelle birlikte pasta kesimi gerçekleştirdi. İlçe Jandarma personeline Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN, Jandarma Teşkilatının 182. Kuruluş yıl dönümünü tekrar kutlayarak, " Jandarma Teşkilatı ülkemizin ve milletimizin huzuru ve güveni için canı pahasına büyük bir fedakârlık ve üstün bir görev anlayışıyla vatandaşlara hizmet etmektedir.Jandarma Teşkilatımızın bundan sonra da üstlendiği zorlu görevi başarıyla sürdüreceğine yürekten inanıyorum.Büyük bir özveri, cesaret ve kahramanca görevlerini ifa ettikleri esnada hayatını kaybeden kahraman şehitlerimizi rahmet ve saygıyla, gazilerimizi minnetle anıyor, halen görevde olan Jandarma Teşkilatı mensuplarına, İlçe Jandarma Komutanlığı personelimize görevlerinde başarılar, sağlıklı, huzurlu uzun ömürler diliyorum. “ ifadelerini kullandı.Uluborlu Kaymakamlığı