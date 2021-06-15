HAKİM UĞUR YARGUN VE SAVCI EBRU SEVGİLİ’DEN

BAŞKAN VELİ GÖK’E VEDA ZİYARETİ



İlçemizdeki görev süreleri dolan Eğirdir Hakimi Uğur YARGUN Iğdır Hakimliğine, Eğirdir Savcısı Ebru SEVGİLİ Mardin Midyat Savcılığı görevine atanmışlardı.

Hakim YARGUN ve Savcı SEVGİLİ veda ziyaretleri kapsamında bugün Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ü makamında ziyaret ettiler.

Başkan Veli GÖK, Hakim Uğur YARGUN ve Savcı Ebru SEVGİLİ’ye yeni görev yerlerinin hayırlı olmasını dileyerek başarılar diledi. İlçemizdeki hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Veli GÖK ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)