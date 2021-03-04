Isparta Belediyesi çocuklara robotik kodlamayı öğretiyor

Isparta Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan ISMEK Birimi tarafından 7-14 yaş arasındaki çocuklara yönelik Robotik Kodlama Kursu veriliyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda açılan kurslarda, çocuklar günlük hayatta karşılaştıkları teknolojik araçların arka planda nasıl çalıştığını öğreniyor. Çocuklar ayrıca temel elektronik eğitimi ile başlayıp sensörler seviyesinde çalışmalar yapıyor.Haftada 1,5 saat toplamda 12 saat kurs görecek çocuklar temel elektronik seviyesinde bilgiler ediniyor. Pandemi kuralları gözetilerek gerçekleştirilen kurslarda çocuklar hem eğleniyor, eğlenirken de günlük yaşantılarının bir parçası haline gelen yazılım biliminin temelini öğreniyor.Kursa ilişkin bilgiler veren Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, “Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda pandemi sürecinde evinde kapanmış olan ve sadece sosyal medya ve bilgisayarla uğraşan gençlerimizi en doğru yöne kanalize etmek adına günümüzün en çok rağbet gören kurslarından birisi olan robotik kodlama kursunu açtık.Yaklaşık 10’ar kişilik öğrenci guruplarımızla birlikte bilgisayar odalarımızda kurs vermeye başladık. Çocuklarımıza sinyallerden, manuel ve uzaktan kumanda sistemi ile ışıkların yakılmasından birçok projeyi yerinde uygulamalı göstereceğiz. Bu kurslar bilim adamlığına giden bir süreçtir. Son zamanların teknolojileri bilişim üzerinde yoğunlaşmış durumda. Kurslarımıza grafik tasarım ve animasyon branşlarında devam edeceğiz” dedi.Çocuklara verilen Robotik Kodlama Kursunun tamamlanmasının ardından yine önümüzdeki süreçte yetişkinlere yönelikte aynı kursun açılacağı bildirildi.