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Aile Hekimliklerinde Yeni Dönem: Bazı Hizmetler Ücretli Hale Geliyor

Aile Hekimliklerinde Yeni Dönem: Bazı Hizmetler Ücretli Hale Geliyor
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Aile Hekimliklerinde Yeni Dönem: Bazı Hizmetler Ücretli Hale Geliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, aile hekimliği sisteminde önemli değişikliklerin yapılacağını duyurdu. Yeni düzenlemeler kapsamında, aile hekimlerinden alınan bazı sağlık raporları ve hizmetler artık ücretli olacak. Bu değişikliğin, hem aile hekimlerinin bütçesine katkı sağlayacağı hem de sağlık sistemindeki yoğunluğu azaltacağı belirtildi.

Ehliyet Raporları ve Diğer Hizmetler Ücretli Olacak
Usta, aile hekimlerinin sağladığı bazı raporların ücretli hale getirilmesinin planlandığını belirtti ve şunları söyledi:
"Aile hekimlerimizin verdiği bir kısım raporların ücretli hale getirilmesiyle bütçelerine ciddi bir katkı sağlanacağını düşünüyoruz."

Sevk Sistemiyle Yoğunluk Azaltılacak
Yeni düzenleme, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerine sevk uygulamasını da içeriyor. Bu kapsamda:

  • Aile hekiminden sevk alınmadan hastaneye başvuranlardan katkı payı alınacak.
  • Sevkle hastaneye başvuranların katkı payı ise %50 oranında düşürülecek.

Bu sistemle, özellikle ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarındaki hasta yoğunluğunun azaltılması ve gereksiz başvuruların önlenmesi hedefleniyor.

Mesai Dışı Muayeneler Ücretli Olacak
Düzenleme kapsamında, aile hekimleri mesai saatleri dışında ücretli muayene yapabilecek. Bu yenilik, hem sağlık hizmetlerine erişimi artırmayı hem de aile hekimlerine ek gelir sağlamayı amaçlıyor.

Yeni Düzenleme Sağlık Sistemine Ne Getirecek?
Usta, bu değişikliklerin sağlık sistemine önemli faydalar sağlayacağını belirtti:
"Sağlık sistemimizde hasta yoğunluğunu azaltacak ve hizmetlerin daha etkin bir şekilde sunulmasını sağlayacak etkili bir kanun maddesi olacak."

Bu yeniliklerle, vatandaşların aile hekimlerinden daha verimli şekilde faydalanması hedeflenirken, sağlık sistemi üzerindeki yükün de hafifletilmesi planlanıyor.

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