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ATM’lerde Yeni Dönem: Artık Bu Şifreler Yasak!

ATM’lerde Yeni Dönem: Artık Bu Şifreler Yasak!
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ATM’lerde Yeni Dönem: Artık Bu Şifreler Yasak!

Türkiye genelinde kredi ve banka kartı kullanımında güvenlik önlemleri sıkılaştırılıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) aldığı kararla, ATM'lerde yarından itibaren yeni bir dönem başlıyor. Kullanıcılar, belirli şifreleri artık kartlarında kullanamayacak ve bu kurala uymayanların kartları iptal edilecek.

Popüler Şifrelere Yasak Geldi

Türkiye'de en çok kullanılan şifreler arasında yer alan 1453, 1923, 1881 gibi tarihsel numaraların yanı sıra spor kulüplerinin kuruluş yılları da yasaklandı. Yeni dönemde 1903, 1905, 1907 gibi şifrelerin yanı sıra 6161 ve plaka kodu tekrarı olan 2727, 5353 gibi şifreler de kısıtlama kapsamına alındı.

İlk İşlemde Şifre Değiştirme Ekranı

ATM’ye kartını takan kullanıcılar, şifreleri kısıtlama listesine giriyorsa otomatik olarak şifre değiştirme ekranına yönlendirilecek. Bu adımı tamamlamayanların kartları kullanıma kapatılacak. Kullanıcılar ayrıca mobil bankacılık uygulamaları üzerinden de yeni şifre belirleyebilecek.

Güvenlik İçin Daha Karmaşık Şifreler

Bankalar, daha güvenli bir kart kullanımı sağlamak adına bilinmezliği yüksek ve tahmin edilmesi zor şifreler kullanılmasını teşvik ediyor. Şifre değişikliklerinde, kullanıcıların bu yeni güvenlik kriterlerine uygun bir kod belirlemeleri gerekecek.

Uygulama Tüm Türkiye’de Başlıyor

Geçtiğimiz hafta bankalara iletilen talimat, yarından itibaren Türkiye genelindeki tüm bankalarda uygulanacak. Bu yeni düzenleme, artan dolandırıcılık ve hırsızlık vakalarını engellemeyi hedefliyor.

Kart güvenliğiniz için şifrenizi yenilemeyi unutmayın! Mobil bankacılık uygulamaları ya da ATM’ler aracılığıyla hızlıca yeni şifrenizi oluşturabilirsiniz. Aksi takdirde kartınız iptal edilebilir.

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