İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü, 12 Mayıs 2020 - 30 Eylül 2022 dönemi için Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından tanınan Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından akredite edildi.İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümü'ne FEDEK akreditasyonuİstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü, 12 Mayıs 2020-30 Eylül 2022 dönemi için Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından tanınan Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından akredite edildi.Üniversite açıklamasına göre, FEDEK, 8-10 Mart'ta yaptığı değerlendirme süreciyle üniversitenin Psikoloji Bölümü'nü akademik faaliyetler, akademik kadro, fiziki kaynak yeterlilikleri, teknoloji ve bilişim altyapısı bakımından gözden geçirdi.Yapılan değerlendirme sonucunda Psikoloji Bölümü'nün alt yapısı ve yeterliklerinin uygunluğu akreditasyon belgesiyle tescillendi.Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aşkın, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin ilk olarak Psikoloji Bölümü'yle akreditasyon kapısını açtığını, bunu diğer bölümlerin takip edeceğini kaydetti.Aşkın, akreditasyon sürecinde üniversite rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sait Yazıcıoğlu ve önceki yıl başvuru dosyasını sunmuş olan Prof. Dr. Ömer Saatçioğlu’na teşekkür etti.- "Akredite bir bölümün öğrencisi olmak ayrı bir değer sunuyor"Akredite bir bölüm olan Psikoloji Bölümü öğrencilerinin hem lisans eğitimi sırasında hem de mezuniyet sonrasında birçok avantaja sahip olacağını belirten Aşkın, şunları kaydetti:"Lisans eğitimi boyunca yüksek kalitede eğitim müfredatı, çok çeşitli öğrenci değişim programı imkanları, laboratuvar uygulaması, staj imkanlarının yanında mezun olduktan sonra yüksek lisans başvurusunda da akredite bir bölümün öğrencisi olmak ayrı bir değer sunuyor.Ayrıca, üniversite tercih aşamasında bölümlerin eğitim kalite göstergesi olan akreditasyona sahip olması seçkin öğrencilerin buluşma yeri anlamında büyük önem taşıyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda akreditasyona sahip sayılı üniversitelerden biri oldu."- Yükseköğretimde akreditasyon standartları tescilliyorAçıklamada verilen bilgilere göre, akreditasyon; genel olarak yükseköğretim sisteminin, özel olarak ise yükseköğretim kurumlarının ulusal ve uluslararası düzeyde belirli performans standartlarına sahip olduğunu tescillemeyi amaçlayan, bir anlamda garantörlük unsuru içeren bir sistemdir.