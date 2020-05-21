Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, ikinci kez sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Adana'da, Atatürk Parkı'na aileleriyle saat 11.00'den itibaren gelen çocuklar, oyunlar oynadı.- Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, ikinci kez sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.Adana'da, Atatürk Parkı'na aileleriyle saat 11.00'den itibaren gelen çocuklar, maske takıp sosyal mesafeye uygun şekilde oyunlar oynadı.Yeşil alanlarda ve oyun gruplarında eğlenen çocuklar, güzel havanın tadını çıkardı.Bazı çocuklar paten, bisiklet ve kaykay kullanarak vakit geçirirken, bazıları da parktaki güvercinlere yem attı.- MersinSahil bandına aileleriyle gelen çocuklar, buradaki parklarda oynadı, sıcak havanın keyfini çıkardı.Bazı çocuklar da parkurlarda paten ve bisiklet sürdü.Çocukların maske taktığı ve sosyal mesafeye dikkat ettiği gözlendi.- Hatay ve OsmaniyeHatay'ın İskenderun ilçesinde, aileleriyle ikinci kez sokağa çıkan çocuklar parklarda oynayarak vakit geçirdi. Kentte bazı çocuklar da bisiklet sürdü, uçurtma uçurdu.Osmaniye'de de çocuklar oyun parkları, sokaklar ve yeşil alanlarda eğlendi. Aileleriyle, yüzlerinde maskeyle parklara gelen çocuklar, sosyal mesafeyi koruyarak yeşil alanlarda güzel havanın tadını çıkardı.