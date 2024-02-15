Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Andık Deresi Bezirgan Şelalesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehrin yeni cazibe merkezlerinden olan Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanı'nda vatandaşlarla buluştu. Doğa severler ve ailelerin keyifli zaman geçirebileceği bu alanda yapılan ziyarette Başkan Başdeğirmen, hemşehrileriyle samimi bir sohbet gerçekleştirdi.Başdeğirmen, ziyaret sırasında şu açıklamalarda bulundu: "Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanı, Isparta'mızın gurur kaynağı. Burada hem doğanın güzellikleriyle buluşuyoruz hem de vatandaşlarımızın memnuniyetini ve düşüncelerini dinliyoruz. Yaptığımız hizmetlerin karşılığında hemşehrilerimizin mutluluğunu görmek bizi ayrıca sevindiriyor. Geleceğin Şehri Isparta'mızı daha da güzel hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz, bu konuda kararlıyız."