DÜNYA BÖBREK GÜNÜ

Kronik Böbrek Hastalığı dünyada ve ülkemizde salgın halini almış önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Türk Nefroloji Derneği’nin ülkemizde yaptığı bir tarama çalışmasında Türkiye’de her 6-7 erişkinden birinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığının olduğu saptanmıştır. Ancak hastalığın farkındalığının yaklaşık yüzde 10 gibi bir oranda düşük olması nedeniyle ne yazık ki erken dönemde tespit edilmesi çoğunlukla mümkün olmamaktadır. Bununla birlikte böbrek hastalığı erken saptanırsa sıklıkla önlenebilmesi veya ilerlemesinin yavaşlatılabilmesi mümkün olabilmektedir. Bireylerin hastalığının farkında olmaması nedeni ile son dönem böbrek yetmezliği gelişmekte ve diyaliz veya böbrek nakli tedavisine ihtiyaç gelişmektedir..

Toplum sağlığı sorunu olan böbrek yetmezliğine dikkat çekmek için 2006 tarihinden itibaren her yıl Mart ayının 2. perşembe günü tüm dünyada ‘DÜNYA BÖBREK GÜNÜ’ olarak kutlanmaktadır. Bu nedenle Sağlık Bakanlığımız, böbrek sağlığı konusunda toplum bilincini arttırmak, kronik böbrek hastalığında erken tanının önemini vurgulamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 11 Mart günü ve haftasında çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Uzmanlar özellikle böbrek sağlığını korumak için yapılmasını önerdkleri bazı tavsiyelerde bulundular.

Düzenli egzersiz yapın

Sağlıklı beslenin ve vücut ağırlığınızı koruyun

Tuzu azaltın, Yeterli sıvı alın

Sigara içmeyin

Ağrı kesici ilaçlardan kaçının

Kan basıncınızı ve kan şekerinizi düzenli olarak ölçtürün

Risk grubunda iseniz böbreklerinizi düzenli olarak kontrol ettirin

