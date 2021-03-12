Isparta’nın Kültürel Mirası "Akademik Köşe"de Konuşuldu

Akademik Köşe Programında bu hafta, Isparta’nın geçmişten günümüze getirdiği “Kültürel Miras” konuşuldu. Isparta’nın Kültürel Miraslarını gün yüzüne çıkararak gelecek nesle aktarmak amacıyla yürüttüğü akademik ve saha çalışmaları, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Hürmüzlü Kortholt ile Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mustafa Genç tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.Moderatörlüğünü Radyo Programcısı Murat Kasap’ın üstlendiği Bilim TV Kanalından yapılan canlı yayında Somut Olmayan Kültürel Miras projesi, Isparta’nın mimari mirası ve Isparta çevresindeki Yörük kültürü üzerine yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.Toplumların bıraktığı mirasların çok geniş perspektifte incelenmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Bilge Hürmüzlü Kortholt, yürüttükleri proje ile kültürel mirasları gün yüzüne çıkarırken insanların yaşamlarını, gelenek göreneklerini incelediklerini söyledi. Somut Olmayan Kültürel Miras Projesi kapsamında çok geniş bir veri oluşturulduğunu belirten Prof. Dr. Kortholt, “Araştırmalarımızı günün teknolojisini kullanarak gelecek nesle aktarmayı hedefliyoruz. Yapılan çalışmaların herkese ulaşması, evrenselleşmesi büyük önem taşıyor. Bu kapsamda iki dilin bulunduğu bir web sitesi oluşturduk, çalıştaylar düzenledik, Isparta türkülerini senfoni ile yeniden düzenleyerek insanlarla paylaştık. Evrenselleşmeye doğru giden yollar hangisi ise o yolları tercih ediyoruz.” dedi.Isparta ile ilgili birçok araştırmada bulunduklarını ifade eden Kortholt, “Yaptığımız keşifleri paylaştığımız Ispartalı arkadaşlarımız duydukları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Şehrimizin mimarisi, kültürel mirasları, türküleri gibi birçok alanda yaptığımız çalışmaları kitap haline getirerek yayınladık. Somut olarak kitaplarımıza ulaşamayanlar, Üniversitemizin ana sayfasında bulunan “yayınlarımız” kısmından erişebilirler.” diye konuştu.Yapılan çalışmaları gelecek nesle aktarmayı ana hedefleri olarak belirlediklerini söyleyen Doç. Dr. Mustafa Genç ise Isparta’nın zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sahip olduğuna dikkati çekti. Isparta’nın halihazırda yaşayan bir kültürel mirasa sahip olduğunu ifade eden Doç. Dr. Genç şöyle konuştu: “Proje kapsamında ziyaret ettiğimiz yerlerde hala insanların bazı gelenek ve görenekleri uyguladığına şahit oluyoruz. Biz Isparta’yı araştırırken aslında kendimizi tanıdık. Gelenekler belli bir süre sonunda ortadan kalkar. Ancak geleneği güncellerseniz yeniden kullanırsınız. Bizler de kendi geleneklerimizde var olanı yeniden keşfediyoruz ve bunu gelecek nesle aktarmayı hedefliyoruz. ”Bundan sonraki süreçte geçmişe ait masalları ve masal anlatıcılığı hakkında araştırma yapmayı hedeflediklerini dile getiren Doç. Dr. Genç, “Ayrıca sadece etnografya ürünlerinin sergilendiği değil aynı zamanda gelen ziyaretçinin dijital ortamda kabune pişirebileceği, çelik çomak, dokuz taş oynayabileceği, benim Isparta’m buymuş diyebileceği bir müze oluşturmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.Programı izlemek için tıklayınız