“Isparta Otizm Kongresi”

Çocuk, ergen ve erişkinlerde otizmin belirtilerinin, özelliklerinin ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı “Isparta Otizm Kongresi” başladı. Isparta Valiliği, Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen kongrenin açılış oturumu, Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü Youtube hesabından yayınlandı.Otizm üzerine çalışan çocuk ve ergen psikiyatri, pediatri, nöroloji, özel eğitim, psikoloji, psikiyatri, ergoterapi, psikolojik danışma ve rehberlik ve diğer meslek alanlarındaki uzmanları bir araya getiren kongrenin açış konuşmasını Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk yaptı. Otizm spektrum bozukluğu bulunan çocukların hassas emanetler olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, bu emanetlere sahip çıkmanın, öğrencilerin eğitimi başta olmak üzere tüm hak ve özgürlüklerine katkı sağlama ve yardımcı olmanın yükümlülüğünü taşıdıklarını ifade etti. Bakan Selçuk, otizm spektrum bozukluğu bulunan çocukların potansiyellerini en üst seviyede gerçekleştirebilmeleri için herkesin toplumsal bir ödev şeklinde onlara yardımcı olmayı sürdürmesinde yarar olduğunu vurguladı.Isparta’nın iki üniversitesi, 80 bine yakın öğrencisi, akademik kadrosu ve eğitim çalışanları ile eğitim şehri olduğunu belirten Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, otizmin tam farkında olunmadığına dikkati çekti. Vali Seymenoğlu, “Isparta Valiliği olarak otizmi yaşayan, farkında olan herkesle otizmin farkındayız. Çocuklarımıza sağlık ve eğitim imkanlarımızla her zaman katkı sunacağız. Otizm sadece bir hastalık değil. Sadece sağlık yöntemiyle tedavi yapılan bir hastalık değil. Otizmli çocuklar ve aileleriyle eğitim yoluyla buluşabildiğimiz ve farkındalığı arttırabildiğimiz takdirde bu mücadeleden başarılı çıkacağımıza inanıyorum” dedi.Otizmin erken dönemde başlayarak yaşam boyu sürdüğünü belirten Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, otizmin genellikle üç yaşında belirginleştiğini söyledi. Gül, sözlerinin devamında; Bakanlığa bağlı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak 3 Aralık 2016 tarihli resmi gazetede yayınlanan Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylere yönelik Ulusal Eylem Planı doğrultusunda zorunlu eğitim çağındaki öğrencilere ve ailelere yönelik çalışmaları bir hak olarak gördüklerini ve gereklerini en güzel biçimde yerine getirmeye çalıştıklarını ifade etti.Topluma katkı sağlamanın üniversitelerin önemli misyonları arasında yer aldığını dile getiren Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu da “Üniversiteler sadece öğrenci yetiştirerek değil aynı zamanda yaptığı bilimsel faaliyetlerin sonuçlarını da uygulanabilir hale getirmek için bir misyon yüklenmiştir.” dedi. Kongrenin üniversitemiz ve Milli Eğitim camiasını buluşturan bir organizasyon olduğunu dile getiren Prof. Dr. Dulupçu, bu bilimsel faaliyetin psikolojiden eğitim bilimine, terapiden rehberliğe kadar pek çok disiplinden katılımcıları ağırladığını söyledi. Kongre çıktılarının hem toplumda farkındalık oluşturmak hem de toplumda katkı sağlayacak önermeler geliştirmesi açısından önemli rol üstlendiğini de sözlerine ekleyen Prof. Dr. Dulupçu, “Özel ve güzel insanlara sahibiz bu insanlara olan farkındalığı artırmak son derece önemli. Pandemi süreci hayata bakışımızı derinden etkiledi, farklı şeyler öğretti. Pandemi süreci, eğitimi bir şok dalgası ile karşı karşıya bırakarak üzerine yeniden düşünmemizi sağladı.” diye konuştu.İl Milli Eğitim müdürü Ömer Yılmaz, Bakanlığın 2023 eğitim vizyonu hedefleri kapsamında “Özel Eğitim” başlığı altında yer alan ‘disleksi, otizm vb. konularda ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar özendirilecek yeni kaynaştırma modelleri uygulanacaktır’ ilkesi doğrultusunda SDÜ Çocuk ve Ergen Sağlığı Anabilim Dalı ile bu çalışmanın başlatıldığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.Otizmin hem sağlık yönü hem eğitim yönü ile önemli bir konu olduğunu belirten SDÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim Koşar da, Tıp Fakültesi hakkında bilgiler vererek şunları kaydetti: “Fakültemiz 200 öğretim elemanı, 600 hasta yatağıyla, bin 600 tıp öğrencisi ve 400 araştırma görevlisi ile eğitim vermektedir. Ayrıca bölgemize üçüncü basamak sağlık hizmeti sunmaktayız.”Açılış oturumunun ardından otizme ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla bestelenen “Hastalık Değil Farklılık” isimli şarkının klibi gösterime sunuldu. Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Yıldız Mutlu Yıldız’ın bestelediği şarkı, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Güçlü, SDÜ Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Işık, GSF Öğretim Üyesi Dr. Yıldız Mutlu Yıldız ve müzik öğretmenleri tarafından seslendirildi.