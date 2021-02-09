CaddeYıldız Mobilya, özgün tasarımıyla dikkat çeken Venola Köşe Takımı’nda konforu şıklıkla buluşturuyor



Köşelere yepyeni bir yorum



Özgün ve kaliteli tasarımlarla yaşam alanlarına renk katan CaddeYıldız Mobilya, özel sırt kapitoneli köşe takımı modeli Venola ile köşelere yepyeni bir yorum getiriyor. Köşe takımlarının çok sevilen rahatlığını göz alıcı tasarımlarla buluşturan CaddeYıldız Mobilya, Venola ile evlerinde konforu ve şıklığı bir arada hissetmek isteyenlerin vazgeçilmezi olmaya aday.



Pandemi ile birlikte insanlar zamanlarının çok büyük bir bölümünü evlerinde geçiriyor. Evler, kimi zaman çalışma kimi zamansa dinlenme ve eğlenme alanı olarak kullanılıyor. Yaşam alanlarını yenilemek isteyen kullanıcıların tercihi ise çoğu zaman rahatlığıyla öne çıkan köşe takımları oluyor. Özgün ve kaliteli tasarımlarla yaklaşık 30 yıldır yaşam alanlarını güzelleştiren CaddeYıldız Mobilya, üst segment koleksiyon modeli Venola ile alışılagelmiş köşe takımlarına yepyeni bir yorum getirerek şıklığı ve konforu bir arada sunuyor.



Özel sırt kapitoneli yapısı ve avangart görünümüyle Venola Köşe Takımı, oturma ve misafir odalarına prestijli bir görünüm kazandırıyor. Kullanıcıların ihtişamlı görünen evlerinde çok rahat etmesini sağlayan bu koleksiyon, özgün tasarımıyla yaşam alanlarına benzersiz bir hava katıyor. Ürünün iskelet yapısında ağırlığın tüm gövdeye eşit paylaştırılmasını sağlayan gürgen ağacı kullanılıyor. Köşe takımının yumuşacık kumaş yapısı, paslanmaz metal ayakları, orta yumuşaklıktaki kalın minderleri ve kalın kol detayları ise ekstra konforu beraberinde getiriyor.



Onlarca renkteki kumaş seçeneğiyle kullanıcıların zevkleri doğrultusunda seçim yapabilmelerine olanak tanıyan CaddeYıldız Mobilya, özenli işçilikle hayata geçirilen Venola Köşe Takımı ile kullanıcılara yıllar boyunca ilk günkü kalitesiyle kullanılabilecekleri zamansız bir köşe takımı vadediyor. Yarattığı sıcak atmosferle evlerde geçirilen vakti çok daha keyifli bir hale getirecek Venola Köşe Takımı’na www.yildizmobilya.com.tr adresinden ve İstanbul’da yer alan Oasis Cadde içerisindeki CaddeYıldız mağazasından ulaşmak mümkün.



CaddeYıldız Mobilya Hakkında

1992 yılında mobilya ve beyaz eşya satışı ile faaliyetlerine başlayan CaddeYıldız Mobilya, uygun fiyat ve kaliteli hizmet politikası doğrultusunda Oasis Cadde showroom merkezi ve yildizmobilya.com.tr online satış sitesi aracılığı ile ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine ulaştırıyor. CaddeYıldız, bugün geldiği noktada özel tasarım mobilyalarını yurt dışına da ihraç ediyor. İnegöl ve Kayseri'deki fabrikalardan temin edilen CaddeYıldız mobilyaları ilave mağaza maliyetlerini ortadan kaldıran ücretsiz kargo sistemi ile müşterilerin evlerine doğrudan ve güvenle ulaştırılıyor. Mobilya sektöründe yaklaşık 30 yıllık tecrübesi ile yılların verdiği sektör deneyimini müşterileriyle paylaşan CaddeYıldız Mobilya, zengin ürün çeşidine sahip hepsi özel tasarımlı mobilya koleksiyonlarının yanı sıra müşteri memnuniyetine verdiği önem ile sektörün en beğenilen mobilya alışveriş sitesinin de sahibi.

