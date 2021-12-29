ISUBÜ Gönen Meslek Yüksekokulu “Kültürel Miras” Projesi Etkinliğine Ev Sahipliği YaptıIsparta Uygulama Bilimler Üniversitesi’nin ortağı olduğu ve İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yürütülen ERASMUS KA347 “Kültürel Mirasın İzinde Bireysel Gelişim ve Farkındalık Projesi” etkinliği ISUBÜ Gönen Meslek Yüksekokulu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.Türkiye’de gençlerin kültürel mirasımızı yaşatması ve farkındalık oluşturması ile bireysel gelişim çalışmalarının görünürlük kazanmasını hedefleyen projede, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile birlikte Akdeniz Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi proje paydaşları olarak yer alıyor.Proje kapsamında, Gönen MYO’da proje paydaşlarının katıldığı “Gençlerin Gözünden Kültürel Miras ve Değerlerimiz” konulu konferans düzenlendi. Konferansta, protokol konuşmalarının ardından Proje yürütücüsü ve İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şule AYDIN, Dr. Öğr. Üyesi Hatice Evrim TÜTÜNSATAR, Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ KORTHOLT ve Doç. Dr. Mehmet GENÇ konuştu.Konferans sonrasında ise; Gönen Meslek Yüksekokulu Öğrencileri İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan “Anadolu Destanı” adlı defileyi sundular. Bu defilede öğrenciler Anadolu’nun kültürünü yansıtan elbiseleri sergilediler.Proje’nin ikinci gününde; proje paydaşları Gönen MYO’nu gezdikten sonra el sanatları atölyelerinde uygulamalara katıldılar. Daha sonra ise; Isparta şehir turu yapan proje paydaşları, bir sonraki etkinlik için Uşak Üniversitesinde buluşmak üzere şehrimizden ayrıldılar.ISUBÜ