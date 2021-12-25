Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Salim Serkan GÜÇLÜ ve Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Davut TURAN, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan KALAYCI ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Müfit ÖZULUĞ ile yürüttükleri çalışma sonucunda; tip lokalitesi Gönen Çayı-Kocaçay (Kalkım/Çanakkale) olan, Sazangiller (Cyprinidae) familyasından, yeni bir balık türü tanımlamışlardır.Yeni tür ile ilgili makale; Ichthyological Exploration of Freshwaters (Almanya)" da yayınlanmıştır. Araştırma ekibince tanımlanan türe, tip lokalitesi olan Kaz Dağları’nın mitolojik-antik çağdaki isminin “İda” olmasından dolayı "Barbus ida" (Kaz Dağları Bıyıklısı) adı verilmiştir.