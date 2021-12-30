isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonu

ISPARTA HABER: EĞİRDİR’DE KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMADI

ISPARTA HABER: EĞİRDİR’DE KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMADI
TÜRKİYE
60 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
EĞİRDİR’DE KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMADI
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında ilçemizde daha önce kütüphanesi bulunmayan dokuz okula kütüphane kurulmuştu. Fiziki yapısı uygun olmayan on altı okulumuz koridorlarına kitaplıklar konularak koridor kütüphanelerine kavuştu. İlçemizde proje kapsamında kütüphanesi kurulan okul sayısı yirmi beşe ulaştı.
KÜTÜPHANE KURULAN OKULLAR
1.Ağılköy İlkokulu
2.Aşağı Gökdere Kovada II İlkokulu
3.Atatürk İlkokulu
4.Bağacık İlkokulu
5.Balkırı İlkokulu
6.Çay İlkokulu
7.Göktaş İlkokulu
8.Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
9.Muazzez ve Yaşar Şapçı İlkokulu
10.Şehit Muhammet Korkmaz İlkokulu
11.Süleyman Demirel İlkokulu
12.Atatürk Ortaokulu
13.Gökçehöyük Ortaokulu
14.Süleyman Demirel Ortaokulu
15.Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
16.Barla İlkokulu
 
270254431-3073987249490285-7279444293889874078-n270262934-3073987309490279-8344384417296202372-n270275040-3073987236156953-648339263905361296-n270334582-3073987326156944-8656143279823895546-n270352234-3073987239490286-2902425574179752495-n270691425-3073987312823612-2693434564977097018-n

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Haber: ​GO Isparta internet sitesi yayında
YENİ YIL ALIŞVERİŞİ İÇİN EN UYGUN FİYAT 4 MEVSİM MANAV'DA
Isparta'da hayvana eziyet olayı...
ISPARTA'DA FAHİŞ FİYAT DENETİMLERİ BAŞLADI
ISPARTA'DA YENİ YILA EĞLENEREK GİRİN!
ISPARTA'DA TURŞUCUM'DAN EL YAPIMI EFSANE ÇİĞKÖFTELER!!! LEZZETİ 10 NUMARA!!!
Haber: 81 ile sokak hayvanları genelgesi gönderildi
ISPARTA'DA TAZE BALIK KAYA BALIK'TAN ALINIR
Evde yeni yıl keyfi için adres Zambak Kuruyemiş
ISPARTA HABER: HALTERDE TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU
Şırınga dönemi bitti: Aşıda şırınga yerine bant dönemi
Isparta'da kaçak ve sahte alkollü içki ile mücadele devam ediyor!
Isparta'da jandarmadan hırsızlık olayı operasyonu
Türkiye Haber Ajansı: Çalışanların net maaşı artıyor!
​Isparta Haber: şoför kalp krizi geçirdi
Isparta Haber Son Dakika: Trafik Kazası...
ISPARTA HABER: EĞİRDİR GÖLÜ'NDE FLAŞ GELİŞME!
Isparta'da tadı damaklarda kalan iki Lezzet adresi
Isparta Pilot Garage Oto Ekspertiz'den Önemli Bilgilendirme!
Eylül Minel’den Kadim Türk Lezzeti: Sıcak Tahin
Isparta Oto Yasin'de 1 yıl garantili tamir!
Isparta için kritik hava durumu uyarısı...!
ISPARTA'DA SUÇA GEÇİT YOK! JANDARMA YAKALADI
Isparta'da bayan iç giyim adına ne varsa adres Hira İç Giyim
HAFTANIN 7 GÜNÜ TAZE BALIK İÇİN ISPARTA KAYA BALIK!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

KIZILDAĞ MİLLİ PARKIKIZILDAĞ MİLLİ PARKI
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
ISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYOR
Isparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan Üretildi
Isparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne oldu
Isparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
KIZILDAĞ MİLLİ PARKIIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLERISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
isparta-ic-giyim isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-tursu-salgam-suyu-salca-cigkofte isparta-balikci-restoran-siparis-telefon isparta-dugun-nisan-kina-organizasyon-ucuz-etkinlik-salonu isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-prefabrik-ev-konteyner-fiyatlari isparta-prefabrik-ev-konteyner-fiyatlari isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Matrix 4 türkçe dublaj izle - sinema çekimiMatrix 4 türkçe dublaj izle - sinema çekimi26 Aralık 2021
Isparta’da Park Devriyeleri Geliyor!Isparta’da Park Devriyeleri Geliyor!26 Aralık 2021
ISPARTA'DA TURŞUCUM'DAN EL YAPIMI EFSANE ÇİĞKÖFTELER!!! LEZZETİ 10 NUMARA!!!ISPARTA'DA TURŞUCUM'DAN EL YAPIMI EFSANE ÇİĞKÖFTELER!!! LEZZETİ 10 NUMARA!!!28 Aralık 2021
Şırınga dönemi bitti: Aşıda şırınga yerine bant dönemiŞırınga dönemi bitti: Aşıda şırınga yerine bant dönemi24 Aralık 2021
Türkiye Haber Ajansı: Çalışanların net maaşı artıyor!Türkiye Haber Ajansı: Çalışanların net maaşı artıyor!23 Aralık 2021
Evde yeni yıl keyfi için adres Zambak Kuruyemiş Evde yeni yıl keyfi için adres Zambak Kuruyemiş25 Aralık 2021
YENİ YIL ALIŞVERİŞİ İÇİN EN UYGUN FİYAT 4 MEVSİM MANAV'DAYENİ YIL ALIŞVERİŞİ İÇİN EN UYGUN FİYAT 4 MEVSİM MANAV'DA28 Aralık 2021
Toyota Hybrid ile Huzurlu Sürüş Rotası IspartaToyota Hybrid ile Huzurlu Sürüş Rotası Isparta25 Aralık 2021
Isparta'da market ve AVM'lere denetim!Isparta'da market ve AVM'lere denetim!24 Aralık 2021
Isparta Haber: ISUBÜ-ESUF Akademisyenleri Yeni Bir Balık Türü TanımladıIsparta Haber: ISUBÜ-ESUF Akademisyenleri Yeni Bir Balık Türü Tanımladı24 Aralık 2021
Nadide Kültürel Mirasların İzindeNadide Kültürel Mirasların İzinde25 Aralık 2021
ISPARTA'DA TAZE BALIK KAYA BALIK'TAN ALINIRISPARTA'DA TAZE BALIK KAYA BALIK'TAN ALINIR26 Aralık 2021
Haber: ​GO Isparta internet sitesi yayındaHaber: ​GO Isparta internet sitesi yayında29 Aralık 2021
Isparta'da kaçak ve sahte alkollü içki ile mücadele devam ediyor!Isparta'da kaçak ve sahte alkollü içki ile mücadele devam ediyor!24 Aralık 2021
Haber: 81 ile sokak hayvanları genelgesi gönderildiHaber: 81 ile sokak hayvanları genelgesi gönderildi27 Aralık 2021
Isparta'da jandarmadan hırsızlık olayı operasyonuIsparta'da jandarmadan hırsızlık olayı operasyonu24 Aralık 2021
ISPARTA ELMASI VE NARI İHRACAT EDİLİYOR!ISPARTA ELMASI VE NARI İHRACAT EDİLİYOR!24 Aralık 2021
ISPARTA'DA YENİ YILA EĞLENEREK GİRİN!ISPARTA'DA YENİ YILA EĞLENEREK GİRİN!28 Aralık 2021
2021'in son Kaymakamlar toplantısı Isparta Polisevi’nde yapıldı2021'in son Kaymakamlar toplantısı Isparta Polisevi’nde yapıldı25 Aralık 2021
ISPARTA HABER: HALTERDE TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDUISPARTA HABER: HALTERDE TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU25 Aralık 2021