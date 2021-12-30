EĞİRDİR’DE KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMADI
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında ilçemizde daha önce kütüphanesi bulunmayan dokuz okula kütüphane kurulmuştu. Fiziki yapısı uygun olmayan on altı okulumuz koridorlarına kitaplıklar konularak koridor kütüphanelerine kavuştu. İlçemizde proje kapsamında kütüphanesi kurulan okul sayısı yirmi beşe ulaştı.
KÜTÜPHANE KURULAN OKULLAR
1.Ağılköy İlkokulu
2.Aşağı Gökdere Kovada II İlkokulu
3.Atatürk İlkokulu
4.Bağacık İlkokulu
5.Balkırı İlkokulu
6.Çay İlkokulu
7.Göktaş İlkokulu
8.Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
9.Muazzez ve Yaşar Şapçı İlkokulu
10.Şehit Muhammet Korkmaz İlkokulu
11.Süleyman Demirel İlkokulu
12.Atatürk Ortaokulu
13.Gökçehöyük Ortaokulu
14.Süleyman Demirel Ortaokulu
15.Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
16.Barla İlkokulu