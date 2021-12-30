EĞİRDİR’DE KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMADI

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında ilçemizde daha önce kütüphanesi bulunmayan dokuz okula kütüphane kurulmuştu. Fiziki yapısı uygun olmayan on altı okulumuz koridorlarına kitaplıklar konularak koridor kütüphanelerine kavuştu. İlçemizde proje kapsamında kütüphanesi kurulan okul sayısı yirmi beşe ulaştı.KÜTÜPHANE KURULAN OKULLAR1.Ağılköy İlkokulu2.Aşağı Gökdere Kovada II İlkokulu3.Atatürk İlkokulu4.Bağacık İlkokulu5.Balkırı İlkokulu6.Çay İlkokulu7.Göktaş İlkokulu8.Mehmet Akif Ersoy İlkokulu9.Muazzez ve Yaşar Şapçı İlkokulu10.Şehit Muhammet Korkmaz İlkokulu11.Süleyman Demirel İlkokulu12.Atatürk Ortaokulu13.Gökçehöyük Ortaokulu14.Süleyman Demirel Ortaokulu15.Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi16.Barla İlkokulu