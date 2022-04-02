isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonuISPARTA-mobilya-magazalariISPARTA-genc-odasi-bebek-cocuk-odasimobilya-magazalari

ISPARTA HABER: ANTALYA MİLLETVEKİLİ DR. TUBA VURAL ÇOKAL EĞİRDİR'E HAYRAN KALDI

ISPARTA HABER: ANTALYA MİLLETVEKİLİ DR. TUBA VURAL ÇOKAL EĞİRDİR'E HAYRAN KALDI
TÜRKİYE
64 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
*ANTALYA MİLLETVEKİLİ DR. TUBA VURAL ÇOKAL BUGÜN EĞİRDİR'DE GÖRDÜKLERİNE VE YAŞADIKLARINA HAYRAN KALDI.
 
*EĞİRDİR BELEDİYESİ TARAFINDAN SIFIR ATIKTAN YAPILAN SEHPA VE OTURAKLAR CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE EŞLERİ EMİNE ERDOĞAN'A GİDİYOR.
 
*ÇEVRE TEMİZLİĞİNE VE  SIFIR ATIK PROJESİ'NE YAPILAN YATIRIMLARI YERİNDE İNCELEYEN MİLLETVEKİLİ ÇOKAL BAŞKAN VELİ GÖK'Ü KUTLADI.
 
 
*BAŞKAN VELİ GÖK'ÜN SUNUMLARI KARŞISINDA; 'SEN NASIL TİTİZ BİR BAŞKANSIN, MUHASEBECİ OLDUĞUNUZDAN MI?
BENDE GÖZ DOKTORUYUM.'  DEDİ.
 
*GENEL MERKEZ ÇEVRE ŞEHİR KÜLTÜR BAŞK. YARDIMCISI DR. TUBA VURAL ÇOKAL EĞİRDİR BELEDİYESİ'NİN SIFIR ATIK ÇALIŞMALARINA HAYRAN KALARAK ANKARA'YA GÜZEL BİR DOSYA İLE DÖNÜYOR.
 
*BAŞKAN VELİ GÖK VE EKİBİNİ TEKER TEKER TEBRİK EDEREK EĞİRDİR'DEN MUTLU AYRILDI.
 
 
Ünlü göz doktoru Antalya Manavgat'lı AK Parti Antalya Milletvekili ve MKYK Üyesi,  G.M. Çevre Şehir Kültür Başkan Yardımcısı , TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi, Küba Dostluk Grubu Üyesi Dr. Tuba Vural ÇOKAL bugün gün boyu Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'ün ve Eğirdir'in misafiri oldu.
Eğirdir Belediyesi önünde Başkan Veli GÖK ve Ekibinin karşıladığı Milletvekili Dr. Tuba Vural ÇOKAL'a AK Parti Isparta İl Başkan Yardımcısı Çevre ve Kültür Başkanı Mehmet Yücedağ, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Köse, İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Abdullah Borca'da eşlik etti.
İlk olarak Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'ü makamında ziyaret eden Antalya Milletvekili ÇOKAL'a Eğirdir'in tanıtımı ve sıfır atık çalışmaları görsel olarak tanıtıldı. Daha sonra Başkan Veli GÖK'ün hazırladığı dosya takdim edildi. Genel merkeze gidecek olan dosyanın içeriğinde neler olduğu merak edilirken, Milletvekili Dr. Tuba Vural ÇOKAL Başkan Veli GÖK'ten övgüyle bahsederek, 'Sen nasıl titiz bir başkansın, muhasebeci olduğunuzdan mı? Bende göz doktoruyum.' ifadelerini kullanarak her şeyiniz düzenli ve titizce hazırlanmış, dedi.
Eğirdir Belediyesinin çevre temizliği ve çevreye yaptığı yatırımları ile Sıfır Atık Projesi'nin çok değerli olduğunu ifade eden Milletvekili ÇOKAL; 'Görüyorum ki Eğirdir Belediye Başkanı ve Personeli çevreye olan sevgisini yaptıkları ile göstermiş, işini seven ve heyecanlı bir ekibiniz var. Umut ediyorum ki bu çalışmalarınızda daha da ileriye gideceksiniz.' dedi.
Makamda süren ziyarette hediye takdimi sırasında Eğirdir'e özgü hediyelerin yanı sıra SIFIR ATIKLARDAN yapılan sehpanın güzelliği karşısında çok etkilenen Milletvekili ÇOKAL bu sehpayı yapan Eğirdir Belediyesi Personeli Osman Karadoğan'a teşekkür ederek, sehpayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Saygıdeğer eşleri Emine Erdoğan'a götüreceğini belirtti.
Gün boyu Eğirdir incelemelerini sürdüren Milletvekili ÇOKAL, Eğirdir Belediyesi Citta Slow Marketler'de üretilen elma ürünlerinide çok beğendi. Citta Slow Marketlerde el emeği göz nuru ürünlerini tanıtan bayanlardan alış veriş yapmayı da ihmal etmeyen Milletvekili Çokal ziyaret ettiği yerlerde bayanlarında büyük sevgisi ile karşılaştı. Dündarbey Medresesinde bulunan ve sıfır atık malzemelerinden yapılan ürünleri inceleyen ÇOKAL ve beraberindeki heyet daha sonra Eğirdir İstasyon Mahallesinde bulunan SIFIR ATIK PARKI'nı gezdi. Burada da yapılan çalışmaları yerinde gören ve gördüğü güzellikler karşısında hayranlığını gizleyemeyen Milletvekili ÇOKAL, parkta bulunan vatandaşlarla sohbet etti, çocuklarla sohbet ederek salıncağa da bindi.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'ü ve ekibini teker teker tebrik eden Milletvekili Dr. Tuba Vural ÇOKAL Eğirdir'den oldukça mutlu ayrıldı.
(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)
 
g2g34g35g32g33g30g31g29g28g27g26g25g24g23g22g20g19g15g16g13g14g12g11g9g10g8g7g6g4g3g5g1
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA TAZE - LEZZETLİ BEYAZ VE KIRMIZI ET TÜRKER KASAP'TA
Isparta Valisi Seymenoğlu'na miniklerden sevgi seli...
Haber: Isparta'da internet sitesinde dolandırıcılık olayı
ERGÜN ISI'DAN ISPARTA'YA MÜJDE! BAHAR KAMPANYASI BAŞLADI
ISPARTA HABER: VALİ SEYMENOĞLU YENİŞARBADEMLİ'DEISPARTA HABER: VALİ SEYMENOĞLU YENİŞARBADEMLİ'DE
Isparta Haber: E-Ticarette Yeni Dönem
HABER: BAKAN VARANK ISPARTA'YA GELDİHABER: BAKAN VARANK ISPARTA'YA GELDİ
Isparta'da Ramazan davulcuları göreve hazır
ISPARTA'DA ŞOK FİYAT! İKİZLER MOBİLYA'DA
ISPARTA'DA WEB UYGULAMASI EĞİTİMLERİ KAYITLARI BAŞLADI
ISPARTA'DA PİNOLİ FIRIN KAFE'DE 24 SAAT HİZMET
ISPARTA HABER: “PTT AKILLI ESNAF” İLE AVANTAJLI POS HİZMETİ
HABER: ISPARTA 4K BİLGİSAYAR'DA GÜÇ BİRLİĞİ
HABER: ​ISPARTA’DA YATIRIM VE DESTEKLERİN ADRESİ TKDK !!!
ISPARTA VE BÖLGESİ İÇİN METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME HAVA DEĞİŞİYOR!
Son dakika haberler günün manşetleri
BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR VE HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?
Isparta Haber: Unutulan motifler geleneksel yöntemlerle yeniden canlandırılıyor
ISPARTA'DA ISI YALITIMLI CİFT CAM İMALATI: PİRAMİT CAM
Isparta Haber: 32 Yıldır Sönmeyen Ocak
Isparta'da 8 adet Tarihi Eser Niteliğinde Sikke ele geçirildi
Haber: Kimlik kartında yeni dönem başlıyor
ISPARTA'DA GLASSWİN'DEN DEV KAMPANYA!
ISPARTA HABER: MUHTARLARA MÜJDE!
HABER: ISPARTA'DA VATANDAŞA MÜJDE! EKMEK FİYATLARI GERİ ÇEKİLDİ
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
KIZILDAĞ MİLLİ PARKIKIZILDAĞ MİLLİ PARKI
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022KIZILDAĞ MİLLİ PARKIIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
isparta-mobilya-dekorasyon-murfak-dolap-imalat isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-prefabrik-konut-ev-konteyner-ucuz-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-bali-izgara-ekmek-arasi-tava-restaurant isparta-pizza-pasta-bogaca-tatli-simit-borek-siparis-telefon-pinoli- isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-ic-giyim isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava ISPARTA iç giyim, isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

HABER: ISPARTA 4K BİLGİSAYAR'DA GÜÇ BİRLİĞİHABER: ISPARTA 4K BİLGİSAYAR'DA GÜÇ BİRLİĞİ29 Mart 2022
Haber: Kimlik kartında yeni dönem başlıyorHaber: Kimlik kartında yeni dönem başlıyor27 Mart 2022
BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR VE HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR VE HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?28 Mart 2022
Isparta'da 8 adet Tarihi Eser Niteliğinde Sikke ele geçirildiIsparta'da 8 adet Tarihi Eser Niteliğinde Sikke ele geçirildi28 Mart 2022
ISPARTA'DA GLASSWİN'DEN DEV KAMPANYA!ISPARTA'DA GLASSWİN'DEN DEV KAMPANYA!26 Mart 2022
ISPARTA HABER: MUHTARLARA MÜJDE!ISPARTA HABER: MUHTARLARA MÜJDE!26 Mart 2022
Son dakika haberler günün manşetleriSon dakika haberler günün manşetleri28 Mart 2022
HABER: ISPARTA'DA VATANDAŞA MÜJDE! EKMEK FİYATLARI GERİ ÇEKİLDİHABER: ISPARTA'DA VATANDAŞA MÜJDE! EKMEK FİYATLARI GERİ ÇEKİLDİ26 Mart 2022
ISPARTA VE BÖLGESİ İÇİN METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME HAVA DEĞİŞİYOR!ISPARTA VE BÖLGESİ İÇİN METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME HAVA DEĞİŞİYOR!29 Mart 2022
Isparta’nın Gururu Avrupa Üçüncüsü Millî Sporcumuz, ITSO Başkanı Tutar’ı Ziyaret Etti Isparta’nın Gururu Avrupa Üçüncüsü Millî Sporcumuz, ITSO Başkanı Tutar’ı Ziyaret Etti 29 Mart 2022
Haber: Ispartaspor galip geldi işte maç sonucuHaber: Ispartaspor galip geldi işte maç sonucu26 Mart 2022
ISPARTA'DA WEB UYGULAMASI EĞİTİMLERİ KAYITLARI BAŞLADIISPARTA'DA WEB UYGULAMASI EĞİTİMLERİ KAYITLARI BAŞLADI30 Mart 2022
ISPARTA'DA PİNOLİ FIRIN KAFE'DE 24 SAAT HİZMETISPARTA'DA PİNOLİ FIRIN KAFE'DE 24 SAAT HİZMET30 Mart 2022
ISPARTA'DA ISI YALITIMLI CİFT CAM İMALATI: PİRAMİT CAMISPARTA'DA ISI YALITIMLI CİFT CAM İMALATI: PİRAMİT CAM28 Mart 2022
ISPARTA HABER: “PTT AKILLI ESNAF” İLE AVANTAJLI POS HİZMETİISPARTA HABER: “PTT AKILLI ESNAF” İLE AVANTAJLI POS HİZMETİ30 Mart 2022
Isparta Haber: E-Ticarette Yeni DönemIsparta Haber: E-Ticarette Yeni Dönem31 Mart 2022
Isparta'da Ramazan davulcuları göreve hazırIsparta'da Ramazan davulcuları göreve hazır31 Mart 2022
Isparta Haber: 32 Yıldır Sönmeyen OcakIsparta Haber: 32 Yıldır Sönmeyen Ocak28 Mart 2022
Isparta Haber: Unutulan motifler geleneksel yöntemlerle yeniden canlandırılıyorIsparta Haber: Unutulan motifler geleneksel yöntemlerle yeniden canlandırılıyor28 Mart 2022
Isparta Haber: Metruk halde kalan eski halı yıkama fabrikası yıkıldıIsparta Haber: Metruk halde kalan eski halı yıkama fabrikası yıkıldı28 Mart 2022