*ANTALYA MİLLETVEKİLİ DR. TUBA VURAL ÇOKAL BUGÜN EĞİRDİR'DE GÖRDÜKLERİNE VE YAŞADIKLARINA HAYRAN KALDI.

Ünlü göz doktoru Antalya Manavgat'lı AK Parti Antalya Milletvekili ve MKYK Üyesi, G.M. Çevre Şehir Kültür Başkan Yardımcısı , TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi, Küba Dostluk Grubu Üyesi Dr. Tuba Vural ÇOKAL bugün gün boyu Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'ün ve Eğirdir'in misafiri oldu.Eğirdir Belediyesi önünde Başkan Veli GÖK ve Ekibinin karşıladığı Milletvekili Dr. Tuba Vural ÇOKAL'a AK Parti Isparta İl Başkan Yardımcısı Çevre ve Kültür Başkanı Mehmet Yücedağ, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Köse, İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Abdullah Borca'da eşlik etti.İlk olarak Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'ü makamında ziyaret eden Antalya Milletvekili ÇOKAL'a Eğirdir'in tanıtımı ve sıfır atık çalışmaları görsel olarak tanıtıldı. Daha sonra Başkan Veli GÖK'ün hazırladığı dosya takdim edildi. Genel merkeze gidecek olan dosyanın içeriğinde neler olduğu merak edilirken, Milletvekili Dr. Tuba Vural ÇOKAL Başkan Veli GÖK'ten övgüyle bahsederek, 'Sen nasıl titiz bir başkansın, muhasebeci olduğunuzdan mı? Bende göz doktoruyum.' ifadelerini kullanarak her şeyiniz düzenli ve titizce hazırlanmış, dedi.Eğirdir Belediyesinin çevre temizliği ve çevreye yaptığı yatırımları ile Sıfır Atık Projesi'nin çok değerli olduğunu ifade eden Milletvekili ÇOKAL; 'Görüyorum ki Eğirdir Belediye Başkanı ve Personeli çevreye olan sevgisini yaptıkları ile göstermiş, işini seven ve heyecanlı bir ekibiniz var. Umut ediyorum ki bu çalışmalarınızda daha da ileriye gideceksiniz.' dedi.Makamda süren ziyarette hediye takdimi sırasında Eğirdir'e özgü hediyelerin yanı sıra SIFIR ATIKLARDAN yapılan sehpanın güzelliği karşısında çok etkilenen Milletvekili ÇOKAL bu sehpayı yapan Eğirdir Belediyesi Personeli Osman Karadoğan'a teşekkür ederek, sehpayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Saygıdeğer eşleri Emine Erdoğan'a götüreceğini belirtti.Gün boyu Eğirdir incelemelerini sürdüren Milletvekili ÇOKAL, Eğirdir Belediyesi Citta Slow Marketler'de üretilen elma ürünlerinide çok beğendi. Citta Slow Marketlerde el emeği göz nuru ürünlerini tanıtan bayanlardan alış veriş yapmayı da ihmal etmeyen Milletvekili Çokal ziyaret ettiği yerlerde bayanlarında büyük sevgisi ile karşılaştı. Dündarbey Medresesinde bulunan ve sıfır atık malzemelerinden yapılan ürünleri inceleyen ÇOKAL ve beraberindeki heyet daha sonra Eğirdir İstasyon Mahallesinde bulunan SIFIR ATIK PARKI'nı gezdi. Burada da yapılan çalışmaları yerinde gören ve gördüğü güzellikler karşısında hayranlığını gizleyemeyen Milletvekili ÇOKAL, parkta bulunan vatandaşlarla sohbet etti, çocuklarla sohbet ederek salıncağa da bindi.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'ü ve ekibini teker teker tebrik eden Milletvekili Dr. Tuba Vural ÇOKAL Eğirdir'den oldukça mutlu ayrıldı.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)