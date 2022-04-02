Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’na ait 33 projenin toplu açılışını gerçekleştirmek üzere Isparta’ya geldi.Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'ne gerçekleşen açılış törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Burdur Valisi Ali Arslantaş, Isparta Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Baka Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda konuk katıldı. Borsamızı temsilen ise Yönetim Kurulu Başkanımıziştirak etti.Açılış törenin ardından Başkanımız Ahmet Adar, Meclis Başkanımız Mehmet Ali Doğan ve Meclis üyelerimizin de aralarında bulunduğu Ispartalı sanayicilerle bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, talep ve önerileri dinleyerek programını sonlandırdı.