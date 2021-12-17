AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

EĞİRDİR'DE TOPLANDI

Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Ve Kepez Belediye Başkanı Sn. Hakan TÜTÜNCÜ Ve Birlik Üyesi Belediye Başkanları Eğirdir'de Toplandı. Encümen Toplantısının Ardından Eğirdir Belediyesi Ev Sahipliğinde Kamu Yönetiminde Protokol Ve Etik Kuralları Konulu Eğitim Semineri Kervansaray Düğün Ve Toplantı Salonunda Gerçekleşecek. Protokol Uzmanı Sn. İhsan ATAÖV Eğitim Semineri Verecek. Encümen Toplantısı Öncesi Başkan Veli GÖK Misafir Belediye Başkanlarına Günün Anısına Hediye Takdiminde Bulundu. Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan TÜTÜNCÜ Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök Ve Eğirdir'den Övgüyle Bahsederek Başarılar Diledi. Başkan Veli Gök İse Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan TÜTÜNCÜ Ve Birlik Üyesi Belediye Başkanlarını Eğirdir'de Ağırladıkları İçin Mutlu Olduklarını Belirterek Teşekkür Etti.