Mevlana Haftası kutlamaları kapsamında Eğirdir İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 'İrfan Vakti Hz. Mevlana'nın Kişiliği' isimli konferans dün saat 20.00'de Eğirdir Kervansaray Düğün ve Toplantı Salonunda gerçekleşti.Konya İli Emekli İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı programa Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, İl genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri, İl Müftü V. Seyit BÖĞET, komşu ilçe müftüleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.Program saygı suruşu ve istiklal marşımızın okunması ile başladı. Daha sonra Sorkuncak Köyü Camii İmam Hatibi Cebrail Şengüler hoca efendinin Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile program sürdü. Açılış konuşmasını yapan Eğirdir İlçe Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu; 'Büyük bir mütefekkir, büyük bir şair, büyük bir mürşit olan Mevlâna, Mükemmel bir şekilde yetişmiş, ve devamlı surette (insan-ı kâmil) mükemmel insan yetiştirmenin gayretini vermiştir. Yaşadığı devirden günümüze kadar örnek yaşantısıyla, evrensel fikirleriyle insanlığa rehber olmuştur. O, içinde yaşadığı toplumun sorunlarını çok iyi tespit etmiş, yerinde ve zamanında çözümler sunmuştur. Mevlâna, insanlarla ilişkilerinde toplumun hiçbir kesimini dışlamamış, hepsini kucaklamış, birlik beraberlik içinde yaşamaya, kardeş olmaya çağırmıştır. Selçuklu sultanları başta olmak üzere, vezir ve emirlerle, ulema ve mutasavvıflarla sıkı dialog kurarken, toplumun diğer kesimlerini ihmal etmemiş, onlarla da ilişkilerini sürdürmüştür. Mevlâna’nın tesiri sadece yaşadığı dönemle sınırlı kalmamış, örnek yaşantısının, her dem tazeliğini koruyan fikir ve eserlerinin tesiri çok geniş bir zaman ve mekâna yayılmıştır.Mevlânâ, İslamiyet’in özünü bilen; tefsir, hadis, kelam ilimlerine vakıf; devrindeki tefekkür cereyanlarını tanıyan; Hak yolundaki rehberliği asırlara taşan bir âlim ve sanatkârdır. Onu tarihin müstesna şahsiyetlerinden biri haline getiren bir diğer yönü de mütefekkir şahsiyetidir. Mevlânâ tefekkürü; din, ilim, felsefe ve tasavvuf süzgecinden geçirmiş; iman ve sevgi potasında eritmiş; neticede kelam ilminin tartışmalarına çözüm bulan, Ehl-i sünnet inancına uygun, zaman ve mekânla aşınmayan sağlam bir tefekkür sistemi ortaya koymuştur.Mevlânâ’daki dinî-tasavvufî düşüncenin kaynağı Kur’an ve Sünnet’tir. “Canım tenimde oldukça Kur’an’ın kölesiyim ben. Seçilmiş Muhammed’in yolunun toprağıyım ...” beytiyle bunu dile getirmiş, “Pergel gibiyim; bir ayağımla şeriat üstünde sağlamca durduğum halde öbür ayağımla yetmiş iki milleti dolaşıyorum” diyerek bir müslüman olarak insanlığı kucaklayabildiğini belirtmiştir.748. Vuslat Yıldönümünde Hazret-i Mevlâna’yı Anma Törenleri’nin Mevlâna’yı anlamaya vesile olmasını ve bütün insanlık için hayırlı olmasını niyaz eder, saygılar sunarım.' dedi.Daha sonra konuşmacı Ahmet Poçanoğlu yaklaşık bir saat süren akıcı ve güzel anlatımıyla Hz. Mevlana'yı anlattı. Program sonunda Kaymakam Adem Çelik, Başkan Veli Gök ve İlçe Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu Koçanoğlu'na hediye takdiminde bulunarak teşekkür ettiler.Program sonunda Eğirdir Belediyesi tarafından katılımcılara helva ikramı yapılarak program son buldu.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)