2025'te Kasko Fiyatlarına Ne Kadar Zam Gelecek? Erken Rekabet Başladı

Yeni yıla sayılı günler kala, 2025’te uygulanması beklenen zamlar gündemdeki yerini koruyor. Vergi ve harçlara yapılacak yüzde 44 zam oranı açıklanırken, araç sahipleri için önemli bir konu olan kasko fiyatlarının nasıl etkileneceği de merak ediliyor.

Kasko Fiyatlarına Enflasyon Etkisi

Uzmanların tahminine göre, 2025 yılında kasko fiyatlarına enflasyon oranında bir artış yapılması bekleniyor. Anadolu Sigorta Genel Müdürü Z. Mehmet Tuğtan, 2025’in ekonomik zorluklarla geçeceğini belirtti ve şunları söyledi:

"Enflasyonun yüzde 25-30 seviyelerinde olacağını öngörüyoruz. Kur ve faizler de bu oranlara bağlı hareket edecektir. Mevcut durum, kasko primlerinde bir artışı kaçınılmaz kılıyor."

Bugün ortalama bir kasko poliçesi 12 bin lira seviyesinde iken, yeni yılda araç yaşı ve hasar durumuna bağlı olarak bu fiyatların artması bekleniyor.

Kasko Primlerindeki Rekabet Kızışıyor

Sigorta şirketleri, kasko primlerinde erken rekabete başlamış durumda. 2024 yılında poliçe başına primlerin yüzde 15-20 arttığı, ancak reel olarak yüzde 20-25 azaldığı ifade ediliyor. Tuğtan, sektörün bu durumu dengelemek için 2025'te bir düzeltme yapacağını belirtti.

Kaskoda Beklenen Gelişmeler

Vergi ve harçlara yüzde 44 zam yapılacak.

yapılacak. Enflasyonun yüzde 25-30 seviyelerinde kalması durumunda kasko fiyatlarının da bu oranlarda artması bekleniyor.

Sigorta şirketleri arasında artan rekabet, poliçe fiyatlarında yeniden düzenlemeye yol açabilir.

2025, hem sigorta şirketleri hem de araç sahipleri için zorlu bir yıl olacak gibi görünüyor. Araç sahiplerinin, zamlar gerçekleşmeden erken dönemde kasko poliçelerini yenilemeleri tavsiye ediliyor.