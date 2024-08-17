Sakarya'da Maymun Çiçeği Şüphesi: İl Sağlık Müdürlüğü'nden Açıklama

Sakarya'da, maymun çiçeği virüsü şüphesiyle karantinaya alınan bir kişinin durumu hakkında İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne dün saat 10:00 sularında cilt rahatsızlığı şikayetiyle başvuran 34 yaşındaki Senegalli kadın, vücudunda fark edilen lekeler nedeniyle özel bir odaya alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü, hastanın Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları tarafından değerlendirildiğini ve belirtilerin maymun çiçeği (mpox) hastalığıyla uyumlu olmadığı bilgisini verdi. Yapılan ilk incelemelerde, hastanın cilt rahatsızlıklarının maymun çiçeği virüsünden kaynaklanmadığı, uzun bir süredir Kelebek Hastalığı (Lupus) taşıdığı belirlendi.

Kelebek hastalığı olarak bilinen sistemik lupus eritematozus (SLE), bağışıklık sisteminin kendi dokularına ve organlarına saldırdığı otoimmün bir hastalıktır. Hastalığın en belirgin özelliklerinden biri, yüzün yanaklarında ve burun sırtında oluşan kelebeği andıran kızarıklıktır.