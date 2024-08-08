Mahfi Eğilmez'den Piyasa Değerlendirmesi

Mahfi Eğilmez'den Yatırımcıya Uyarı: Faiz İndirimi Geliyor

Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, CNBC-e canlı yayınında piyasalarda yaşanan dalgalanmalara ve olası gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Eğilmez, özellikle faiz indirimi için tarih vererek yatırımcıları uyardı.

Eğilmez'in piyasalardaki dalgalanmalara ilişkin yorumu şu şekilde:

"Pazartesi günü yaşanan sert düşüşler ve ardından gelen toparlanma, beklediğimiz bir şoktu ancak zamanlaması öngörülememişti. Japonya'nın faiz artışı, küresel piyasalarda ciddi etkilere yol açtı. Japonya'nın kararının ardından ABD'de resesyon korkusu artarken, Almanya da resesyonda. Bu gelişmeler, finansal piyasalarda hızlı değişimlere neden oldu."

Eğilmez, bireysel yatırımcılar için mevcut dönemin tehlikeli olduğunu belirterek şu tavsiyelerde bulundu:

"Bireysel yatırımcılar için bu dönem, oynaklığın yüksek olduğu bir dönem. Sabit getirili enstrümanlara yönelmek, daha az riskli olabilir. Kurumsal yatırımcılar ise bu ortamda daha esnek hareket edebilirler."

Merkez Bankası'nın rezervlerindeki artışın carry trade işlemleriyle gelen paralarla sağlandığını ifade eden Eğilmez, Japonya'nın faiz artışının Türkiye açısından nasıl etkiler yaratabileceğini de değerlendirdi:

"Japonya'nın faiz artışı carry trade işlemleri için maliyetleri artırıyor. Ancak, Türkiye'deki getiriler yüksek olduğu için bu durum Türkiye lehine bile olabilir."

Faiz indirimi için tarih veren Eğilmez, enflasyon beklentilerine dair de açıklamalarda bulundu:

"Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 51-52'lere, eylül ayında ise yüzde 48'lere gerileyebilir. Eylül verisi açıklandığında enflasyon yüzde 40'lara inmişse faiz indirimi düşünülmeli. Bir-iki puanlık faiz indirimi gündeme gelebilir. Yıl sonu enflasyon tahmininin de yüzde 38'den yüzde 42'ye çıkarılması gerektiğini düşünüyorum."