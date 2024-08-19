Ceza Puanları ve Dondurma Uygulaması Getiriliyor

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Belçika'da ehliyetlerde yeni bir dönem başlıyor. Sürücüler için trafik ihlallerine dayalı puan sisteminin getirilmesi öngörülüyor. Bu sistem, Avrupa'da 22 ülkede uygulanan modelin Belçika'ya uyarlanması şeklinde planlanıyor ve Parlamento gündemine ilk kez somut bir öneri olarak geldi.

PUAN SİSTEMİ DETAYLARI

Yeni puan sistemi kapsamında, belirli trafik ihlalleri için sürücülere ceza puanları verilecek. İşte bazı ihlaller ve karşılık gelen ceza puanları:

20 km/h hız sınırını aşmak ve engelli park yerini haksız yere kullanmak : 2 ceza puanı

: 2 ceza puanı Kırmızı ışıkta geçmek, trafik levhalarına uymamak, farları kapalı araç kullanmak ve yerleşim alanında 20 km/h hız sınırını aşmak : 3 ceza puanı

: 3 ceza puanı Yerleşim alanı dışında 30 km/h hız sınırını aşmak ve 0.5-0.8 promil alkollü araç kullanmak : 4 ceza puanı

: 4 ceza puanı Aşırı alkollü veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak, aktif radar dedektörü kullanmak, geçerli ehliyet veya araç sigortası bulunmamak: 6 ceza puanı

EHLİYETİN DONDURULMASI

Groen Partisi Milletvekili Staf Aerts’in açıklamasına göre, 12 ceza puanı toplayan bir sürücünün ehliyeti otomatik olarak 3 ay süreyle dondurulacak. Ayrıca, sürücünün tekrarlanan tehlikeli sürüş davranışları sonucunda farkındalık kazandırmak amacıyla yeniden sınava girmesi gerekecek.

Bu yeni düzenleme, Belçika'da trafik güvenliğini artırmayı ve sürücülerin dikkatini çekmeyi amaçlıyor. Puan sistemi, sürücülere daha sorumlu ve dikkatli bir davranış sergilemeleri için teşvik sağlayacak.