HGS Uygulaması Hacklendi: Kullanıcılara Küfürlü ve Tehdit İçerikli Mesajlar Gönderildi

PTT’nin HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) uygulaması üzerinden kullanıcılara gönderilen küfürlü ve tehdit içeren bildirimler, hacklenme iddialarını gündeme taşıdı. Kullanıcıların sosyal medyada paylaştıkları mesajlarda, bir Bitcoin adresine 25.000 dolar gönderilmediği takdirde kişisel verilerin ifşa edileceği tehdidi yer aldı.

Sosyal Medyada Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor

Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, kullanıcılar aldıkları mesajları paylaşarak tepkilerini dile getirdi. Henüz PTT tarafından resmi bir açıklama yapılmaması, olayın yarattığı endişeyi artırdı.

Benzer Bir Olay Anadolu Sigorta’da Yaşandı

HGS olayının öncesinde Anadolu Sigorta’nın mobil uygulaması da benzer bir saldırıya maruz kalmıştı. Kullanıcılara küfür içeren bildirimlerin yanı sıra, dolandırıcılık amaçlı “1.000 dolar gönderirseniz, 2.000 dolar geri göndereceğim” tarzında mesajlar gönderilmişti. Bu olaylar, sistemlerin hacklenmiş olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Uzmanlardan Güvenlik Uyarısı

Siber güvenlik uzmanları, bu tür tehditlere karşı kullanıcıları uyarıyor:

Mesajlara itibar etmeyin: Tehdit veya dolandırıcılık içeren bildirimlere yanıt vermeyin.

Tehdit veya dolandırıcılık içeren bildirimlere yanıt vermeyin. Parola güvenliğini sağlayın: Hemen hesap parolalarınızı güncelleyin ve güçlü bir parola kullanın.

Hemen hesap parolalarınızı güncelleyin ve güçlü bir parola kullanın. Yetkililere bildirin: Şüpheli içerikleri uygulama geliştiricisine veya ilgili makamlara bildirin.

HGS kullanıcıları, hesap güvenliği konusunda dikkatli olmaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri konusunda uyarılıyor. Siber saldırıların artış göstermesi, dijital güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.



