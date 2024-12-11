SSK, BAĞ-KUR ve 4C’lilere 24 Bin TL’ye Varan Promosyon Ödemesi!
Yıl sonuna yaklaşırken bankalar, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını hızlandırdı. SSK, BAĞ-KUR ve 4C’den emekli olanlara sunulan ödemeler, maaş taşıma işlemleri ile birlikte 24.000 TL’ye kadar yükseldi. Ek avantajlarla desteklenen bu kampanyalar, emekliler için cazip fırsatlar sunuyor.
Promosyon Tutarlarında Güncelleme
- 24.000 TL’ye kadar ödeme: Bazı bankalar en yüksek promosyon rakamlarıyla öne çıkıyor.
- 21.500 TL’ye kadar ödeme: Diğer bankalar da rekabete katılarak yüksek rakamlar teklif ediyor.
- 20.000 TL’ye varan ödemeler: Dört farklı banka, maaş tutarına ve taahhüt şartlarına bağlı olarak 20.000 TL’ye kadar promosyon sağlıyor.
Bankaların Sundukları Ek Avantajlar
- Akbank:
- Promosyon: 6.250-15.000 TL
- Ekstra: 2.500 TL’ye kadar ödeme talimatı ödülü, faizsiz artı para.
- Albaraka Türk:
- Promosyon: 6.500-15.600 TL
- Ekstra: İki ödeme talimatı için 1.400 TL, emekli yakınını getirenlere kişi başı 500 TL ödül.
- DenizBank:
- Promosyon: 5.000-12.000 TL
- Ekstra: Mobil uygulama kullananlara 1.000 TL, kredi kartı başvurusu yapanlara 2.000 TL ödül.
- Garanti BBVA ve ING:
- Promosyon: 15.000 TL’ye kadar
- Ekstra: Otomatik ödeme talimatları ve hesap kampanyaları ile ek kazanç.
Devlet Bankalarının Promosyon Yarışı
- Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank:
- Promosyon: 12.000 TL’ye kadar ödeme
- Ekstra: Kredi kartı harcamalarına yönelik indirimler ve avantajlar.
Promosyon Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar
- Otomatik Ödeme Talimatı: Bankaların ödediği ek avantajları artırabilir.
- Kredi Kartı Kampanyaları: Bazı bankalar, kredi kartı başvurusuyla ek ödüller sunuyor.
- Maaş Taşıma Şartları: Promosyon tutarlarını belirleyen en önemli etkenlerden biri.
Emeklilerin, yıl sonu kampanyalarının bitiminden önce en uygun teklifleri karşılaştırarak bütçelerine en uygun promosyonu seçmeleri öneriliyor.