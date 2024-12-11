SSK, BAĞ-KUR ve 4C’lilere 24 Bin TL’ye Varan Promosyon Ödemesi!

Yıl sonuna yaklaşırken bankalar, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını hızlandırdı. SSK, BAĞ-KUR ve 4C’den emekli olanlara sunulan ödemeler, maaş taşıma işlemleri ile birlikte 24.000 TL’ye kadar yükseldi. Ek avantajlarla desteklenen bu kampanyalar, emekliler için cazip fırsatlar sunuyor.

Promosyon Tutarlarında Güncelleme

24.000 TL’ye kadar ödeme : Bazı bankalar en yüksek promosyon rakamlarıyla öne çıkıyor.

: Bazı bankalar en yüksek promosyon rakamlarıyla öne çıkıyor. 21.500 TL’ye kadar ödeme : Diğer bankalar da rekabete katılarak yüksek rakamlar teklif ediyor.

: Diğer bankalar da rekabete katılarak yüksek rakamlar teklif ediyor. 20.000 TL’ye varan ödemeler: Dört farklı banka, maaş tutarına ve taahhüt şartlarına bağlı olarak 20.000 TL’ye kadar promosyon sağlıyor.

Bankaların Sundukları Ek Avantajlar

Akbank : Promosyon: 6.250-15.000 TL Ekstra: 2.500 TL’ye kadar ödeme talimatı ödülü, faizsiz artı para.

: Albaraka Türk : Promosyon: 6.500-15.600 TL Ekstra: İki ödeme talimatı için 1.400 TL, emekli yakınını getirenlere kişi başı 500 TL ödül.

: DenizBank : Promosyon: 5.000-12.000 TL Ekstra: Mobil uygulama kullananlara 1.000 TL, kredi kartı başvurusu yapanlara 2.000 TL ödül.

: Garanti BBVA ve ING : Promosyon: 15.000 TL’ye kadar Ekstra: Otomatik ödeme talimatları ve hesap kampanyaları ile ek kazanç.

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Devlet Bankalarının Promosyon Yarışı

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank : Promosyon: 12.000 TL’ye kadar ödeme Ekstra: Kredi kartı harcamalarına yönelik indirimler ve avantajlar.

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Promosyon Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar

Otomatik Ödeme Talimatı: Bankaların ödediği ek avantajları artırabilir. Kredi Kartı Kampanyaları: Bazı bankalar, kredi kartı başvurusuyla ek ödüller sunuyor. Maaş Taşıma Şartları: Promosyon tutarlarını belirleyen en önemli etkenlerden biri.

Emeklilerin, yıl sonu kampanyalarının bitiminden önce en uygun teklifleri karşılaştırarak bütçelerine en uygun promosyonu seçmeleri öneriliyor.