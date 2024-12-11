PTT’den HGS Mobil Uygulaması Hakkında Açıklama

PTT Genel Müdürlüğü, HGS mobil uygulamasından kullanıcılara gönderilen uygunsuz bildirimler üzerine bir açıklama yaptı.

Yurt Dışından İzinsiz Erişim Tespit Edildi

PTT, akşam saatlerinde HGS mobil uygulamasının mesaj servisine yurt dışından izinsiz bir erişim gerçekleştirildiğini belirtti. Bu erişim sonucunda, şirketle ilgisi olmayan bildirimlerin bazı kullanıcılara gönderildiği ifade edildi.

Açıklamada, “Olayın tespit edilmesiyle birlikte güvenlik sistemlerimiz hızlıca devreye girmiş, gerekli teknik ve operasyonel önlemler uygulanmıştır” denildi.

Veri Kaybı Yaşanmadı

PTT, izinsiz erişim sırasında herhangi bir veri kaybı ya da kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmediğini vurguladı. Ayrıca, yasal mercilerle iş birliği yapılarak hukuki sürecin başlatıldığı bildirildi.

Kamuoyuna Güvence

Açıklama, “Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadesiyle son bulurken, PTT yetkilileri, kullanıcıların güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alındığını ve olayın kontrol altına alındığını belirtti.

Bu gelişme, siber saldırılara karşı dijital platformların güvenlik önlemlerini sürekli güncel tutma gerekliliğini bir kez daha gündeme getirdi.