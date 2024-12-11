PTT’den HGS Mobil Uygulaması Hakkında Açıklama
PTT Genel Müdürlüğü, HGS mobil uygulamasından kullanıcılara gönderilen uygunsuz bildirimler üzerine bir açıklama yaptı.
Yurt Dışından İzinsiz Erişim Tespit Edildi
PTT, akşam saatlerinde HGS mobil uygulamasının mesaj servisine yurt dışından izinsiz bir erişim gerçekleştirildiğini belirtti. Bu erişim sonucunda, şirketle ilgisi olmayan bildirimlerin bazı kullanıcılara gönderildiği ifade edildi.
Açıklamada, “Olayın tespit edilmesiyle birlikte güvenlik sistemlerimiz hızlıca devreye girmiş, gerekli teknik ve operasyonel önlemler uygulanmıştır” denildi.
Veri Kaybı Yaşanmadı
PTT, izinsiz erişim sırasında herhangi bir veri kaybı ya da kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmediğini vurguladı. Ayrıca, yasal mercilerle iş birliği yapılarak hukuki sürecin başlatıldığı bildirildi.
Kamuoyuna Güvence
Açıklama, “Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadesiyle son bulurken, PTT yetkilileri, kullanıcıların güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alındığını ve olayın kontrol altına alındığını belirtti.
Bu gelişme, siber saldırılara karşı dijital platformların güvenlik önlemlerini sürekli güncel tutma gerekliliğini bir kez daha gündeme getirdi.