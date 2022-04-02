Ulusal spor organizasyonlarına devam ediyoruz. Türkiye Okul Sporları Bilek Güreşi Yıldız Kız-Erkek grup müsabakaları ilimiz ev sahipliğinde 6 Mart Spor Salonunda başlıyor. Şampiyonanın teknik toplantısı Gençlik Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ulusal organizasyonlara devam ediyor. Türkiye Okul Sporları Bilek Güreşi Yıldız Kız-Erkek grup müsabakaları 2-3 Nisan 2022 Pazar günü ilimiz ev sahipliğinde başlıyor.2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor faaliyetleri Bilek Güreşi Yıldız Kız-Erkek grup müsabakaları müsabakaları Isparta ev sahipliğinde 6 Mart Spor Salonunda saat 10:00’da başlayacak.Şampiyonada Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Eskişehir ve illerinden yıldız kız-erkek kategorilerinde toplam 400 takım yarışacak.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhammet Cemil Şensöz 2-3 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek olan Bilek Güreşi Grup müsabakalarına Isparta halkını davet ederek, yarışmalarda mücadele edecek ekiplere başarılar diledi.