BAŞKAN VELİ GÖK MESLEKTAŞLARIYLA BULUŞTU.

ISPARTA SMMMO'nun EĞİRDİR'DE DÜZENLEDİĞİ PROGRAMA EĞİRDİR'Lİ MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER KATILDI.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK bugün sabah Isparta Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasının organize ettiği programda Canada'da Ada Cafe Restaurantta bir araya geldi.Isparta Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Hüseyin Karaca ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Eğirdir'de faaliyet gösteren meslektaşların kahvaltıda buluşup bilgi alış verişinde bulunmaları aynı zamanda kaynaşmayı da sağladı.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK programı gerçekleştiren Isparta Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Hüseyin Karaca ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.Oda Başkanı Hüseyin KARACA'da Başkan Veli GÖK'e her zaman yanlarında olduğu için ayrıca meslektaşları olduğu için mutluluk duyduklarını belirterek teşekkür etti.Hoş sohbet içerisinde ve güzel bir kahvaltı eşliğinde gerçekleşen toplantıdan sonra hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminden sonra program son buldu.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)