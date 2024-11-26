Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık'ta Toplanacak!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin belirlenmesi sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayının ilk ya da ikinci haftası toplanacağını duyurdu.

Işıkhan, Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin asgari ücretle ilgili sorularını yanıtladı. Sürecin geçen yıl olduğu gibi işleyeceğini belirten Bakan, "Biz hazırız, asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Komisyon Yapısı ve Süreç

Asgari ücreti belirleyecek olan komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işçi tarafını temsil eden heyetini, geçen sene olduğu gibi bu yıl da asgari ücretli çalışanlardan seçti.

Komisyonun ilk toplantısına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapacak.

Asgari ücretin 31 Aralık'a kadar belirlenmesi ve kamuoyuna açıklanması planlanıyor.