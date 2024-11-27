Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan RTÜK’e Çağrı: "Dini Değerlere Yönelik Saldırılar Milli Güvenlik Sorunu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7. Din Şurası'nda yaptığı konuşmada, dijital platformlar ve televizyon dizilerinin dini değerlere ve dindarlara yönelik saldırılar içerdiğini belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Erdoğan, bu tür yayınların milli güvenlik tehdidi oluşturduğunu ifade ederek RTÜK’e çağrıda bulundu.

"Aile ve Dini Değerler Hedef Alınıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

"Aile ile birlikte dini değerlerimizi hedef alıyorlar."

"Sarıklı, sakallı, başörtülü, çarşaflı vatandaşlarımıza itibar suikastları düzenleniyor."

"Bütün dindarlara hakaret edilmekte ve dini değerler yıpratılmaktadır."

Bu duruma karşı sessiz kalınamayacağını belirten Erdoğan, RTÜK’ün ve ilgili kurumların hızlı ve etkili adımlar atması gerektiğini vurguladı.

"Dijital Medya Yalnızca Eğlence Aracı Değil"

Erdoğan, dijital medyanın sadece eğlence veya para kazanma aracı olarak görülmemesi gerektiğini söyleyerek, bu platformların toplumsal değerleri ve aile yapısını yıpratıcı içeriklerle dolu olduğuna dikkat çekti. "Üç beş kendini bilmezin reyting yapmasına müsaade etmeyiz" diyerek milli güvenlik hassasiyetine işaret etti.

RTÜK’e Net Mesaj

Cumhurbaşkanı, özellikle RTÜK başta olmak üzere ilgili kurumların bu konuda harekete geçmesi gerektiğini belirtti. "RTÜK gereğini yapmalı" ifadesiyle konunun aciliyetine dikkat çeken Erdoğan, bu tür yayınların hem dini değerlere hem de toplumun temel yapısına zarar verdiğini dile getirdi.

Erdoğan’ın açıklamalarının ardından, RTÜK ve ilgili kurumların nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.