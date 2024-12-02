Hayvancılık Desteklerine Başvurular Yarın Sona Eriyor

Tarım ve Orman Bakanlığının 2024 yılı birinci dönem buzağı-malak ve kuzu-oğlak destekleme başvuruları, yarın yani 2 Aralık Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecek. Büyük ve küçükbaş hayvan üreticilerinin bu desteklerden faydalanabilmesi için belirlenen tarihe kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Başvuru Yöntemleri:

Küçükbaş Hayvan Desteği:

Üreticiler, bağlı bulundukları tarımsal örgütler aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilir. Tarımsal örgüt bulunmayan illerde ise başvurular, il ve ilçe tarım müdürlükleri üzerinden yapılabilecek.

Büyükbaş Hayvan Desteği:

Bireysel veya tarımsal örgütler aracılığıyla başvuru yapılabilir. Bireysel başvurular, il ve ilçe tarım müdürlükleri aracılığıyla tamamlanacak.

Destekleme Süreci ve Önem:

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, başvuruların zamanında yapılması konusunda üreticileri uyardı. Çelik, özellikle ilk defa uygulanacak kuzu-oğlak destekleme modeli için başvuruların gecikmeden tamamlanmasının önemine dikkat çekti.

"Destekleme ödemeleri iki dönem için yapılacak. Eylül ayında başlayan birinci dönem başvuruları 2 Aralık’ta sona erecek. Üreticilerimizin başvurularını üyesi oldukları birliklere dilekçeyle yapması gerekiyor." diyen Çelik, desteklerin sektöre ve üreticilere büyük katkı sağladığını ifade etti.

Desteklerin Önemi:

Desteklerin, sektöre yeni giriş yapmak isteyenler için teşvik edici bir unsur olduğunu belirten Çelik, "Ülke üretimimizin devamlılığı ve artması için bu tür destekler son derece faydalı. Yetkililere teşekkür ederiz." dedi.

Sonuç:

Hayvancılık sektöründe yer alan üreticilerin, başvurularını belirlenen süre içinde tamamlaması, desteklerden faydalanmaları açısından kritik önem taşıyor. Destekler hem mevcut üreticilerin yükünü hafifletiyor hem de yeni girişimcileri sektöre kazandırmayı hedefliyor.