Engelli Emeklilik Şartlarında Değişiklik: 2008 Öncesi İçin Yeni Düzenleme

AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu yeni torba kanun teklifi, 2008 öncesi sigortalı olarak çalışmaya başlayan engelliler için emeklilik koşullarında köklü değişiklikler içeriyor.

Yeni Düzenlemenin Detayları

Torba kanun teklifine göre:

1 Ekim 2008 öncesi sigortalı çalışmaya başlayan SSK'lılar , engelli emeklilik hakkından yararlanmak istediklerinde, artık SGK sağlık kurullarından rapor alacak.

, engelli emeklilik hakkından yararlanmak istediklerinde, artık SGK sağlık kurullarından rapor alacak. Çalışma gücü kaybına dair raporlar, SGK Sağlık Kurulu tarafından değerlendirilerek emeklilik koşulları belirlenecek.

Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulu bu süreçten çıkarılarak tek yetki SGK'ya devredilecek.

Emeklilik Koşullarındaki Farklılıklar

2008 öncesi:

En az %40 engelli raporu ile yaş şartı olmaksızın emeklilik hakkı tanınıyor.

Sigortalılık süresi ve prim gün sayısı engellilik derecesine göre değişiyor.

2008 sonrası:

Çalışma gücü kaybı oranları SGK sağlık kurulları tarafından tespit ediliyor.

Daha kısa sigortalılık süresi ve düşük prim günü avantajları sağlanıyor.

Sağlıkta Katılım Paylarında Artış

Aynı teklif kapsamında, sağlık harcamalarının sürdürülebilirliği adına katılım paylarında önemli artışlar öngörülüyor:

Ayakta tedavide muayene katılım payı 2 TL’den 20 TL’ye çıkartılacak.

Aile hekimi sevki ile alınan katılım payı yarıya indirilecek.

İlaç katılım payındaki mevcut uygulama devam edecek, ancak her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Kimler Nasıl Etkilenecek?

Bu düzenlemeler, özellikle 2008 öncesi sigortalı çalışmaya başlamış engellilerin emeklilik sürecini daha sıkı denetime tabi tutarken, emeklilik şartlarını daha avantajlı hale getiriyor. Sağlıkta katılım payındaki artışlar ise vatandaşın cebine doğrudan etki edecek önemli bir değişiklik.

Daha fazla bilgi için teklifi TBMM gündeminde takip edebilirsiniz.



