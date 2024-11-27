Boşanma Sürecinde Yeni Düzenleme! Yeniden Dava Açma Süresi 1 Yıla İndirildi

Reddedilen boşanma davalarında yeniden dava açma süresine ilişkin önemli bir değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Artık, boşanma sebepleriyle açılan bir davanın reddedilmesi durumunda, yeniden dava açmak için gereken süre 3 yıldan 1 yıla düşürüldü.

Yeni Düzenleme Neler Getiriyor?

"Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında yapılan düzenleme, boşanma süreçlerini hızlandırmayı ve eşler arasındaki uyuşmazlıkların daha kısa sürede çözüme kavuşturulmasını amaçlıyor.

Evlilik birliği içerisinde ortak hayatın yeniden kurulamadığı durumlarda, artık bir yılın sonunda, eşlerden birinin talebi üzerine mahkeme tarafından evlilik birliği temelden sarsılmış sayılacak ve boşanmaya karar verilebilecek.

Düzenlemenin Önemi

Bu değişiklik, uzun süren mahkeme süreçlerini kısaltarak tarafların hayatlarına daha çabuk devam edebilmesini sağlıyor. Ayrıca, ortak hayatın sürdürülemediği durumlarda mahkemeye başvuru sürecinin kolaylaştırılması, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasına olanak tanıyor.

Yeni düzenleme, hukukçular ve aile birliği konusunda çalışan uzmanlar tarafından yakından takip ediliyor.