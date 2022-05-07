İçişleri Bakanlığınca 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı Uygulaması doğrultusunda;Düzenli ve güvenli bir trafik ortamının sağlanması, trafik konusunda toplumsal farkındalığın arttırılması, trafik güvenliği konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında bugün ülke genelinde eş zamanlı olarak saat 11:00’da Konya istikameti Merkez Hızırbey Cami yanında yaya kaldırımında Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik’in katılımıyla “Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik” mottosuyla bir etkinlik yapıldı.Etkinliğe Kaymakam Çelik’in yanı sıra Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Fatih Türkmen, İlçe Emniyet Müdür V. Komser Nurşen Maden Aylar Jandarma Trafik Ekipleri ve Trafik Polisleri katıldı.Etkinlik kapsamında vatandaşlara kampanya hakkında bilgilendirme yapan Kaymakam Çelik, “İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının %50 oranında azaltılması, karayollarında tüm yol kullanıcıları için güvenli bir trafik ortamının sağlanmasını amaçlayan kampanya için vatandaşlarımızda farkındalığı arttırmak için buradayız. Etkinlikler Trafik Haftası boyunca devam edecek.” Dedi.Durdurulan araçlardaki sürücü ve yolculara Eğirdir Elması ve çeşitli hediyeler verildi.Etkinlikler kapsamında;• Trafik güvenliğine katkı sağlayacak ve örnek teşkil edecek davranışlar sosyal medyada hesaplarında paylaşılacak.• İlçe müftülüğüyle gerekli koordinasyon sağlanarak, camilerde trafik güvenliğine ilişkin vaazlar verilecek.• İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordine kurularak okullarda trafik güvenliğine yönelik eğitim faaliyetleri yoğunlaştırılacak.• Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından trafik kazasına karışmış veya yakınlarını kaybetmiş kişiler ziyaret edilecek.• Ticari taksiler, şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçlarında ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri kullanımı denetimlerine ağırlık verilecek.# BiHareketineBakarHayat# KemerinleYolVerHayata# KemerimHepAklımdaAnnemHepYanımda# YayalarKırmızıÇizgimiz# TrafikteHerYılDahaİyiye