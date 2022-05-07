2021 yılı Kasım ayında açılan Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda geleceğin sürücü adayı çocuklara küçük yaşta trafik bilinci kazandırılıyor. Öğrencilerin trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendiği, aynı zamanda eğitimin eğlenceye dönüştüğü parkı ziyaret eden Vali Ömer Seymenoğlu öğrencilerle birlikte eğitimlere katıldı.Çocuklarla trafik kuralları hakkında uzun uzun sohbet eden Vali Seymenoğlu: Trafik güvenliği adına İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen; “Bi Hareketine Bakar Hayat”, “Kemerinle Yol Ver Hayata”, “Kırmızı Düdük”, “Yayalar Kırmızı Çizgimiz”, “Kemerim Hep Aklımda Annem Hep Yanımda” ve “Trafikte Her Yıl Daha İyiye” kampanyaları ile yarın başlayacak olan 2022 yılı “Karayolu Trafik Haftası” nın teması olan “Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik” hakkında öğrencilere bilgi verdi.Vali Seymenoğlu, Isparta Çocuk Trafik Eğitim Parkı eğitmen polislerine ve öğrencilerin öğretmenlerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.