Isparta Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Okulumuzda Şenlik Var’ etkinlikleri düzenliyor.Etkinlikler kapsamında son olarak Gülistan Mahallesinde bulunan Şehit Erkan Pala Anadolu Lisesinde düzenlenen programda öğrenciler gençlik haftası etkinliklerinde eğlenceli dakikalar yaşadı. Okul öğretmenleri ve idarecilerde öğrencilerin bu dakikalarına eşlik ettiler.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatı doğrultusunda, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından okul bahçesine çeşitli parkurlar kuruldu, bu parkurda öğrenciler eğlenceli dakikalar yaşadı. Okul bahçesine koordinasyon parkuru, el göz koordinasyon parkuru kuruldu. Ayrıca öğrenciler halat çekme, çuval atma yarışı yaptı. İp atladı, jenga oynadı. Antrenman hunisi ile pinpon topu yakalama, renkli bardaklarla el göz koordinasyon oyunu oynadılar. Basketbolda 3 sayı atma yarışması yaptılar.Isparta Belediyesinin düzenlemiş olduğu bu tür etkinliklerin kendilerini, öğrencileri mutlu ettiğini söyleyen Gülistan Mahallesi Muhtarı Zafer Uzun, “Gençlerimiz oldukça eğlendi. Bu etkinliklerden dolayı Şükrü Başdeğirmen başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.Öğrenciler de “Okulumuzda böyle bir etkinliğin düzenlenmesi bizleri mutlu etti, çok eğlendik. Hem çok eğlendik hem de yorulduk. Dolu dolu bir gün geçirdik. Başkanımıza bizleri düşünerek böyle bir etkinlik düzenlenmesinden dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde görüşlerini belirttiler.