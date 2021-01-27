





Araştırmacı yazar Hüseyin Demir, ’Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri geçmişten gelen büyük ekonomik, sosyal ve diğer sorunların varlığından dolayı ,Koronavürüs pandemi sürecinde uygulanan yasaklar, tedbirler ve kısıtlamalardan en fazla etkilenen bölge olmasından dolayı, sorunların ivedilikle çözümü adına bakanlar kurulunda bu bölgeden isim veya isimler ile temsil edilmeyi hak etmektedir.’ dedi.Araştırmacı yazar Hüseyin Demir, 'Bir Bakanı olmayan Ağrı, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Adıyaman, Siirt, Mardin, Kilis, Şırnak, Ardahan, Bitlis, Bingöl, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van illerinin sorunları dağ olmuş durumda. Sorunların ivedilikle çözümü için bakanlar kurulunda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden bakanların olması, hem bölge için hem Türkiye için çok büyük yararlar barındırıyor. ’dediAraştırmacı yazar Hüseyin Demir, 'Cumhuriyet tarihi boyunca Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun ekonomik kalkınmasının sağlanabilmesi için bugüne değin Hükümetler tarafından açıklanan önlem ve yatırım paketleri, ne yazık ki, boş vaatlerden öteye geçemedi. Bundan dolayı sorunlar hala çözüm beklemektedir. Son 20 yılda bir elin parmaklarını geçmeyen farklı bakanlık görevlerini ifa eden kişiler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden olsa da!, bu kişilerin ortaya koyduğu performans maalesef yeterli olmayınca ve son 3 yılda bölge illerinin sorunlarının çözümü hususunda inisiyatif alan bir bakanlık koltuğunda oturan Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden bir kişi dahi olmayınca, geçmişten günümüze miras kalan sorunlar katlanarak devam etmektedir. ‘dedi.Araştırmacı yazar Hüseyin Demir, 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde çalışan, çabalayan ve bir şeyler yapmak için tüm enerjisini sarf eden Milletvekilleri, Belediye başkanları, bürokratlar ve sivil toplum kuruluşları, odalar, sendikalar vb. Kuruluşlarda görev ifa eden çok değerli ve düzgün insanlar var. Bu değerli insanlar, memleketlerine bir hizmet gelmesi için çaldıkları kapıların başında Bakanlıklar gelmektedir. Geçmişte ihmal edilmişliğin oluşturduğu sorunların çözümü için pozitif ayrımcılığı hak eden Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri bugünde aynı makus talihi yaşamakta ve kabine de bölge illerinden bir tane dahi bakanın olmaması, bölge illeri için büyük bir kayıp olduğu gibi bölge illerinden bakanlıklara gelen sorunların çözümüne yönelik talepler maalesef yeterince karşılık bulamamakta ve bu durum büyük sorunların da birikmesine zemin oluşturmaktadır. Koronavürüs sürecinin oluşturduğu sorunlar ve bu sorunların ivedilikle çözülmesi ayrıca geçmişte kaderine terkedildiği gerçekliği ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri pozitif ayrımcılığı hak ettiğinin görülmesi çok büyük yararlar içermektedir. ’dedi.Araştırmacı yazar Hüseyin Demir, 'Ağrı dağı kadar sorunları biriken Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin sorunlarının çözümü için inisiyatif ortaya koyabilecek, bölgeyi bilen, dirayetli ve gayretli ayrıca Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin tamamında karşılığı olan kişi veya kişilerin bakanlık makamlarında olması bölge için hayati öneme sahiptir. Normal şartlarda bir bakanın nereli olduğunun hiçbir önemi yoktur. Çünkü her bakan tüm ülkeden sorumlu ve hiçbir bölgeyi birbirinden üstün görmeyerek, bölgelerin hak ettikleri hizmetlerin gitmesinden kendini sorumlu olarak görmekle mükellef olmalıdır. Geçmişten günümüze yaşanan örnekler bizlere halkta karşılığı bulunmadığı halde görev verilen kişilerin kendi siyasi ikballerini koruma adına bir bölgeye yoğunlaştıklarını ve halkta karşılığın önemini bilen kişilerin ise Türkiye'nin tümüne yoğunlaştıklarını gösterdiği için halkta karışığı olan isimlerin bakanlık makamlarına gelmesi ülke için çok büyük önem barındırıyor.’ dedi.Demir,’ Halkta karşılığı bulunduğu için Bakanlık görevi verilen isimler, hem partilerine hem de millete karşı sorumlu davranarak çok güzel işlere imza atarak uzun soluklu görevler yürütmelerine karşın, halkta karşılığı bulunmayan isimler, hem partilerine hem de millete faydalı olamadıkları yüzlerce örnekle tescillenmiş durumdadır. Sonuçta siyaset oy ile desteklenmediğinde yetki ve etki makamlarında söz sahibi olmak imkansız ve bundan dolayı halkta karşılık, bakanlık gibi önemli makamlara seçilecek isimlerin belirlenmesinde çok önemli bir ayıraç olmalıdır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin genelinde, binlerce bakanlık yapacak potansiyele sahip düzgün insanlar var. Korona virüs süreci ve daha sonrası için Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde oluşan olumsuzlukların giderilmesinin geçmişte olduğu gibi ihmal edilmemesi için bu bölgeden isimlerin bakanlar kurulunda yer almasının bölge ve tüm ülke için çok büyük yararlar içerdiği görülerek görevlendirme yapılmalıdır.’ dedi.