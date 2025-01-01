Sahte Bilet Mağduru Olmayın: Milli Piyango Heyecanı Hüsrana Dönüşmesin!

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte Milli Piyango büyük ikramiyesi heyecanı tüm ülkeyi sardı. Bu yılki büyük ikramiye tam 600 milyon TL! Ancak bu heyecan dolandırıcılar için bir fırsata dönüşebilir. Sahte bilet mağduru olmamak için dikkat edilmesi gereken bazı önemli detaylar var.

Sahte Biletlerden Nasıl Korunabilirsiniz?

Resmi Satış Noktalarını Tercih Edin

Milli Piyango bayilerine kayıtlı, yaka kartı ve oda belgesi bulunan resmi satış noktalarından bilet alın. Yetkisiz yerlerden alınan biletlerin sahte olma riski yüksektir. Bilet Üzerindeki Detayları Kontrol Edin Bilet üzerinde yer alan damga ve kaseler, biletin orijinalliğini doğrulayan en önemli işaretlerden biridir.

Alışveriş sırasında biletin üzerindeki yazılar, damgalar ve numaraların netliğini mutlaka kontrol edin. Dijital Platformları Kullanın

Milli Piyango’nun resmi internet sitesi veya El Şans uygulaması gibi güvenilir dijital platformlardan bilet satın almak, sahte bilet riskini tamamen ortadan kaldırır.

Sahte Bilete Karşı Önlemler

Sahte biletler sadece hayallerinizi değil, yılbaşı sevincinizi de kursağınızda bırakabilir. Biletinizi alırken dikkatli olun ve yukarıdaki noktalara özen gösterin.

Bu yıl büyük ikramiye heyecanını güvenle yaşamak için sahte bilet tuzağına düşmeyin. Şansınız bol olsun!