Çin’de yapılan otopsilerde ortaya çıktı! Koronavirüs ölümden sonra da yaşama devam ediyor Çinli araştırma gruplarının, hayatını kaybeden 29 koronavirüs hastası üzerinde otopsi yaptığı ve virüsün ölümden sonra da akciğerde varlığını sürdürdüğü belirti