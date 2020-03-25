Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, KOBİ tanımı ve limitlerinin bir önceki mevzuattaki gibi uygulanması halinde Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen Kredi Garanti Fonu destekli kredi paketinden birçok firmanın faydalanamayacağını belirtti. KGF paketinin limit dayatması olmadan, ihtiyaca göre verilmesi gerektiğini aktaran Bahar, söz konusu düzenlemenin yapılmaması halinde birçok firmanın limite takılıp krediye ulaşamayacağını söyledi.Düzenlemenin iki gün içerisinde yapılması gerektiğinin önemine dikkat çeken Bahar, “Kredi Garanti Fonu destekli kredi paketi dün meclisimizden geçti. Her fırsatta söylüyoruz, eğer KOBİ tanımı ve limitleri bir önceki mevzuattaki gibi uygulanırsa, 2018’de KGF destekli kredi alan birçok firma bu destekten yararlanamayacaktır. Çünkü 2018 yılındaki KOBİ tanımı farklı idi. Bu itibarla birçok firmamızın selameti için sahadan devletimize bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Bu bir dünya krizidir, acil eylem planıdır. Önceki mevzuattaki çıpalara bakmaksızın çıkacak KGF paketine “KOBİ ve KOBİ dışı limitlere bakılmaksızın, ihtiyaca göre firmalarımız desteklenecektir, herhangi bir limit dayatması olmayacaktır” denilerek konu bankalara bırakılmalı ve ‘şirketlerin bilançolarına göre verilmeli’ notu düşülmelidir. Bu düzenleme iki gün içerisinde yapılmadığı takdirde birçok firma limite takılacak ve krediye ulaşamayacaktır” şeklinde konuştu.