ATM'lerde Küçük Banknotlara Veda: 'Tek Banknot' Dönemi Başlıyor

Enflasyonun artışı ve nakit alım gücünün düşmesiyle, Türkiye’de ATM'lerde küçük banknotların yerini büyük banknotlar alıyor. Bankalar, yeni yıldan itibaren ATM'lerden bazı küçük banknotları tamamen kaldırmaya hazırlanıyor.

Sadece Büyük Banknotlar Yerleştirilecek

Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı ve akademisyen Şenol Babuşçu’nun açıklamasına göre, bankalar 200 TL ve 100 TL’lik banknotlara ağırlık veriyor. 2025 yılı itibarıyla ATM'lerden 50 TL’nin de çekilemeyeceği ve yalnızca büyük banknotların yer alacağı öngörülüyor.

Şenol Babuşçu: “Bankalar, 5, 10 ve 20 TL’den sonra 50 TL’yi de ATM’lerden çekiyor. 2025'te sadece 200 TL banknot kullanılacak.”

500 TL Banknot Çıkacak mı?

Büyük banknot dönemine geçişle birlikte, 500 TL banknotun piyasaya sürülüp sürülmeyeceği sorusu gündeme geldi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu konuda teknik incelemelerin sürdüğünü belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Küpür kompozisyonu yakından takip ediliyor. Üst banknota ihtiyaç olup olmadığı analiz ediliyor. Karar verildiğinde kamuoyuyla paylaşılacak.”

Nakit Kullanımında Değişim

Uzmanlar, enflasyon ve artan maliyetlerin nakit alım gücünü düşürdüğüne dikkat çekiyor. Küçük banknotların kullanımının azalmasıyla birlikte, nakit taşıma ve kullanma alışkanlıklarının değişeceği öngörülüyor. Özellikle dijital ödeme yöntemlerine yönelimin hızlandığı bir dönemde, büyük banknot uygulaması bu değişimi hızlandırabilir.

Yeni Döneme Hazır mıyız?

ATM’lerde büyük banknot dönemi, ekonomik alışkanlıklarımızda bir dönüşümü işaret ederken, piyasada küçük banknotların azalması bireyler için ödeme ve para üstü süreçlerini zorlaştırabilir. Uzmanlar, bankaların bu geçiş sürecinde vatandaşları bilgilendirmesi ve yeni uygulamalara uyum sağlanması gerektiğini vurguluyor.