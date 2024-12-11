Vakalar Artıyor: Yoğun Bakımda Artış ve Risk Altındaki Yaş Grubu

Kış aylarının gelmesiyle birlikte alt ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında belirgin bir artış yaşanıyor. Özellikle grip ve zatürre gibi ciddi hastalıklar, yoğun bakıma yatış oranlarında önemli bir yükselişe neden oluyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Alper Şener, bu durumun özellikle 65 yaş ve üzeri bireyler için hayati riskler taşıdığını vurguladı.

Yoğun Bakım Vakaları Artıyor

Prof. Dr. Şener, üst solunum yolu enfeksiyonlarının genellikle grip veya grip benzeri viral enfeksiyonlarla başladığını ve mukozal hasarın ardından bakteriyel enfeksiyonlara dönüştüğünü ifade etti. Bu durum, zatürre ve diğer komplikasyonlarla sonuçlanabiliyor. Özellikle yaşlı hastalarda görülen bu tablo, yoğun bakım ihtiyacını artırıyor.

Semptomlar ve Erken Müdahale

Zatürre riskinin yüksek olduğu kişilerde görülebilecek belirtiler arasında burun akıntısı, kuru öksürük, balgamda kan benzeri görüntüler, nefes darlığı ve gece öksürüğünün şiddetlenmesi yer alıyor. Prof. Dr. Şener, bu semptomlar ortaya çıktığında hızlı antibiyotik tedavisinin gerekliliğine dikkat çekerek, zamanında müdahale edilmediğinde bu enfeksiyonların ciddi solunum problemlerine yol açabileceğini belirtti.

Aşılama ve Korunma Önlemleri

Zatürre riskini azaltmak için 65 yaş ve üzeri bireylerin mutlaka zatürre aşısı yaptırması öneriliyor. Prof. Dr. Şener, özellikle enfeksiyon geçirmiş bireylerin bağışıklığını desteklemek amacıyla bu aşının önemine dikkat çekti.

Kış Çaylarına Dikkat

Kış çaylarının boğazı yumuşatma dışında önleyici bir etkisi olmadığını belirten Şener, kontrolsüz kullanımın karaciğer sağlığını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyardı. Boğaz ağrısı için ılık su ve limon gibi doğal yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

Yaşlı Nüfus ve Enfeksiyon Riskleri

Türkiye’de yaşlı nüfus oranının artmasıyla birlikte zatürre gibi enfeksiyon kaynaklı sağlık sorunlarında da yükseliş görülüyor. Bu durum, hem hastanelerin yoğun bakım kapasitelerini hem de sağlık sisteminin genel yükünü artırıyor.

Kış aylarında enfeksiyonlardan korunmak için bağışıklık sistemini güçlendirmek, hijyen kurallarına dikkat etmek ve risk grubundaki bireylerin düzenli sağlık kontrollerini yaptırması büyük önem taşıyor.