1 Ocak'tan İtibaren Özel İletişim Vergisi (ÖİV) Artıyor

2025 yılı itibarıyla, Özel İletişim Vergisi (ÖİV) yeniden zamlanıyor. Geçtiğimiz yıl 400 TL olan bu vergi, yeni yılda %43,93 oranındaki yeniden değerleme oranı uygulanarak 575 TL olacak.

Yeni Hat Sahiplerini Nasıl Etkileyecek?

Özel İletişim Vergisi:

Faturalı veya faturasız hat fark etmeksizin , yeni hat sahibi olacak abonelerden alınacak.

, yeni hat sahibi olacak abonelerden alınacak. 575 TL’lik vergi, 12 aya bölünerek aylık 48 TL olarak faturalara yansıtılacak.

Kimler Bu Vergiyi Ödüyor?

ÖİV, aşağıdaki hizmetlerden faydalananlardan tahsil ediliyor:

Mobil elektronik haberleşme hizmetleri (ön ödemeli hatlara yapılan yüklemeler dâhil),

Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesi,

Kablolu, kablosuz ve mobil internet hizmetleri,

Diğer elektronik haberleşme hizmetleri.

Hangi Tutar Üzerinden Alınıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2021 yılında %10 olarak belirlediği Özel İletişim Vergisi oranı, her türlü mobil hat sahiplerinden ve internet kullanıcılarından tahsil edilmeye devam ediyor. Ancak artan yeniden değerleme oranı nedeniyle, bu vergi artık daha yüksek tutarlar üzerinden hesaplanacak.

Vatandaşı Bekleyen Yeni Harcama Kalemi

Yüksek enflasyonun etkisiyle artan ÖİV, yalnızca yeni hat sahiplerini değil, internet abonelerini ve mevcut mobil hat kullanıcılarını da etkileyecek. Kullanıcıların 2025 yılı itibarıyla ödeyeceği faturalar, hem bu artışı hem de %10’luk ÖİV oranını yansıtacak.

Özetle Neler Değişiyor?

2024 : ÖİV tutarı 400 TL idi.

: ÖİV tutarı 400 TL idi. 2025 : ÖİV tutarı %43,93 artışla 575 TL’ye yükselecek.

: ÖİV tutarı %43,93 artışla 575 TL’ye yükselecek. Yeni Hatlar : Yeni hat sahipleri, 575 TL'yi 12 ay boyunca aylık 48 TL olarak ödeyecek.

: Yeni hat sahipleri, 575 TL'yi 12 ay boyunca aylık 48 TL olarak ödeyecek. Mevcut Kullanıcılar: İnternet ve mobil hat kullanıcıları, %10’luk ÖİV oranını artan faturaları üzerinden ödeyecek.

Yeni yılla birlikte gelen bu düzenleme, özellikle iletişim hizmetlerinden faydalanan milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyecek.