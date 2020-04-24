Almanya'daki 165 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Almanya'daki 165 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı Adana Havalimanı'na indi.



Almanya'daki 165 Türk vatandaşı Adana'ya getirildi

Almanya'daki 165 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Almanya'daki 165 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı Adana Havalimanı'na indi.

Uçağa giren sağlık ekipleri, yolcuları sağlık kontrolünden geçirdi. Daha sonra pasaport kontrolü yapılan yolcular, apronda bekletilen otobüslere sosyal mesafe kuralları çerçevesinde bindirildi.

Almanya'dan getirilen vatandaşlar, karantina sürecini geçirecekleri Mersin'deki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurduna gönderildi.

Türk vatandaşlar, yurtlarda 14 gün karantinada kalacak.







