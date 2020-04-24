Adana'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yılını evlerinin balkonlarından, pencerelerden ve bahçesinde ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşını okuyarak kutladı.Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı’nı okudu.Adanalılar evlerinin balkonuna ve bahçesine çıkarak saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı coşkuyla seslendirdi.Bayram dolayısıyla vatandaşların evlerini bayrak ve balonlarla süslediği görüldü.Marşın ardından bazıları müzik eşliğinde eğlenirken, havai fişek gösterileri renkli görüntü oluşturdu.- MersinDuyurular üzerine Mersin'de saat 21.00 olduğunda vatandaşlar, Türk bayrakları, balon ve Atatürk resimleriyle süsledikleri evlerinin balkon ve pencelerine çıktı.İstiklal Marşı’nı okuyan Mersinlilerin bazıları alkışla tempo tuttu.- HatayHatay'ın merkez Antakya ilçesinde vatandaşlar evlerinin balkonuna çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.Türk bayrağı sallayıp, alkışlarla tempo tutan vatandaşlar çalınan marşlara da eşlik etti.- OsmaniyeOsmaniyeliler ise balkon ve pencerelerine çıkarak hep birlikte İstiklal Marşı okudu, Türk bayrağı sallayıp alkışlarla tempo tuttu. Bazı evlerin damlarından havai fişekler atılırken, bazı evlerde vatandaşlar ışıkları açıp kapattı.