2025 Pasaport Harçlarına Büyük Zam: İşte Yeni Ücretler

2025 yılında yurt dışına çıkmayı planlayanları pasaport harçlarında önemli artışlar bekliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ve yüzde 43,93 oranında yeniden değerleme oranı temel alınarak güncellenen pasaport harçları şu şekilde:

6 aylık pasaport : 2.359 TL (2024: 1.639 TL)

: 2.359 TL (2024: 1.639 TL) 1 yıllık pasaport : 2.424 TL (2024: 2.397 TL)

: 2.424 TL (2024: 2.397 TL) 2 yıllık pasaport : 5.630 TL (2024: 3.923 TL)

: 5.630 TL (2024: 3.923 TL) 3 yıllık pasaport : 9.999 TL (2024: 5.558 TL)

: 9.999 TL (2024: 5.558 TL) 10 yıllık pasaport : 11.274 TL (2024: 7.833 TL)

: 11.274 TL (2024: 7.833 TL) Pasaport defter bedeli: 1.137 TL (2024: 790 TL)

Yeni ücretler 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Pasaport süresi dolan veya yeni pasaport alacak olanların, artışlardan etkilenmemek için işlemlerini yıl sonundan önce tamamlaması tavsiye ediliyor.