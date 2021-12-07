Afyon TÜRSAB Dumlupınar Bölge Temsil Kurulu Isparta da…

Isparta Valiliği himayelerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından İlimizin tanıtım çalışmaları devam etmektedir…Tüm dünyada ve ülkemizde önemli bir ekonomik faaliyet konusu olan turizm hareketlerinden ilimizin daha fazla pay almasını sağlamak üzere yerinde tanıtım çalışmaları kapsamında Isparta Valiliği, İl Kültür Turizm Müdürlüğü misafiri olarak, Afyon TÜRSAB Dumlupınar Bölge Temsil Kurulu Başkanı Bilal ŞENEL ve Afyon Seyahat Acentalarından oluşan 15 kişilik acenta grubu ilimiz de belirlenen gezi programı kapsamında incelemele de bulundu.Ülkemizde kış turizminde ilk 5 kayak merkezi arasında yer alan Davraz Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, sahip olduğu coğrafi özellikleri ve yapılan alt yapı ve konaklama tesisleri ile kış ve spor turizmi bakımından Batı Akdeniz Bölgesi’nin lokomotifi olacak şekilde sürekli gelişmektedir.İlimizin turizm değerlerinden olan Kuyucak Köyü Lavanta Bahçeleri, Davraz Kayak Merkezi, Eğirdir Akpınar, Dündarbey Medresesi, Hızırbey Camii, Yeşilada ve İslamköy Süleyman Demirel Kalkınma Müzesi, Prof. Dr. Turan Yazgan Halı Kilim Müzesi ve Kirazlıdere Seyir Terası gezisi ile program devam etti. Katılımcılar Afyon ve Isparta illerinin kültürel ve turistik anlamda bütün olarak değerlendirilmesi yönünde çalışacaklarını ve bu sayede her iki ilin turizm sektörünün daha da hareketleneceğini söylediler.Bölge turizmini güçlendirmek, seyahat acentalarımıza katma değer sağlamak ve sektör paydaşları arasında iş birliği fırsatlarını arttırmak amacıyla düzenlenen geziden; bölgenin turizm değerlerine hayranlıklarını ifade eden misafirlerimiz, tanıtıma katkı sağlayacaklarını ve kendilerine bu fırsatı sağlayan Isparta Valisi Sayın Ömer SEYMENOĞLU’na, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teşekkür ederek, Isparta ya gül ve lavanta sezonunda tekrar gelmek istediklerini belirterek ayrıldılar.