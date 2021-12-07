2021 Yılı KÖYDES Projesi Kapsamında İhalesi Yapılan Dere Köyü İçme Suyu Terfi Hattı Projesi Tamamlandı

Havaların kurak gitmesi nedeniyle köylerimizde oluşan içme suyu sıkıntısının giderilmesi amacıyla Dere Köy içme suyu kaynaklarında yaptırılan çalışmalar ile cazibeli gelen içme suyunda kayda değer bir artış sağlanmış ve Dere Köy ile İnhisar Köylerinin içme suyu sorunu giderilmişti.Ancak yaz aylarında şehirde ikamet edenlerin köye gelmeleri nedeniyle su tüketimi arttığından köyün içme suyunda meydana gelebilecek sıkıntılar için de köyün 1,5 km. yakınında bulunan içme suyu kuyusunun 2020 yılında terfi binası ile pompası değiştirildi. 2021 yılında da terfi hattı yenilenerek hizmete açıldı. Fakat havaların kurak gitmesi nedeniyle yeraltı su seviyesindeki düşüş nedeniyle pompa 30 metre daha aşağıya indirilerek kuyudan yeterli su alamı sağlandı.Dere köyü içme suyu sorununa köklü bir çözüm üretilerek yaz aylarında vatandaşlarımızın içme suyu sıkıntısı çekmesinin önüne geçilmiş oldu.Köy halkımıza hayırlı olmasını dileriz.